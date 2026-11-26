„În momentul de față, Ministerul Agricultorii a fost lăsat cu o datorie de 1,5 miliarde de lei. (…) Nu vreau să-i acuz pe colegii mei care au fost miniștri, dar să pui fermierii pe drumuri, să le dai speranțe, să scoți anumite scheme de ajutor de stat, fără a avea prevederi bugetare – și aici vorbim în sectorul de porc, în sectorul bovin din România – și să nu ai prevederi bugetare și să faci o evaluare a acestor documente depuse de către fermierii, pot crea mari litigii între Ministerul Agricultorii și fermierii români”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a precizat că fostul ministru al Agriculturii, Tánczos Barna, „a scos anumite mecanisme și le-a lansat fără a avea prevederi bugetare”.

„Nu este el de vină, este domnul prim-ministru, pentru că hotărârile de guvern privind alocarea din fondul de rezervă – așa cum a legiferat Parlamentul României, de a acorda aceste sume fermierilor români– nu au fost puse în Guvernul României și în bugetul Ministerului Agriculturii”, a susținut Florin Barbu.

În ceea ce privește gaura din bugetul ministerului, Florin Barbu a declarat că la Ministerul Agriculturii nu există economii pentru a plăti schemele neonorate și promise din surse bugetare:

„În momentul de față, la nivelul Ministerului Agriculturii și din bugetul Ministerului Agriculturii, nu avem economii să putem plăti aceste scheme promise și neonorate cu surse bugetare în momentul de față”, a declarat Florin Barbu.

Întrebat dacă se așteptă la o rectificare bugetară sau dacă banii vor fi dați prin schema aprobată, Barbu a precizat că, aspectul se va discuta la Guvern.

„Sunt convins că domnul prim-ministru, domnul Nazare, domnul vicepremier Neacșu vor lua o decizie și, sigur, cred că în luna decembrie se vor pune la masă să vedem cum putem acoperi aceste găuri lăsate ori din fondul de rezervă, ori printr-o rectificare bugetară”, a declarat Florin Barbu.

În ședința de Guvern de joi, au fost adoptate mai multe acte normative la Ministerul Agriculturii, între care sprijinul financiar de urgență, în valoare de 314 milioane de lei, dar și instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru creșterea pentru susținerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi Mangaliţa, iar plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită cu încă 6 luni.