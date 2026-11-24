Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat marți că va transfera fondurile către direcțiile pentru agricultură județene, care vor efectua plățile către cei 16.418 fermieri eligibili în cadrul programului de sprijin destinat cultivării legumelor în spații protejate.

Banii sunt destinați susținerii producției autohtone și asigurării stabilității financiare a exploatațiilor agricole, contribuind la dezvoltarea sectorului legumicol din România.

Cele mai mari sume au fost repartizate județelor cu tradiție în cultivarea legumelor.

Județele care primesc cei mai mulți bani

Județul Olt beneficiază de cea mai mare sumă, de peste 90,6 milioane de lei, urmat de Galați, cu aproximativ 67,2 milioane de lei.

Giurgiu și Dolj ocupă următoarele două poziții, cu fonduri de 21,6 milioane de lei, respectiv 18,7 milioane de lei.

Dâmbovița, Teleorman și Buzău vor primi fiecare peste 9 milioane de lei, însumând peste 28,2 milioane de lei.

Producătorilor din Prahova le-au fost repartizate aproximativ 6,9 milioane de lei, iar celor din Arad, aproape 6,4 milioane de lei.

Banii vor fi transferați în conturile fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a precizat că plățile către beneficiari vor fi efectuate imediat ce fondurile vor ajunge la direcțiile județene.

„Ne ținem de cuvânt și livrăm sprijin concret, la timp, pentru fermierii români. În cursul acestei săptămâni transferăm banii către Direcțiile pentru Agricultură Județene, astfel încât sumele să intre imediat în conturile tuturor beneficiarilor care cultivă legume în spații protejate”, a declarat ministrul Agriculturii.

„Susținerea producției autohtone este o prioritate strategică pentru noi – înseamnă predictibilitate pentru legumicultori, locuri de muncă în mediul rural și legume proaspete, românești, pe mesele tuturor consumatorilor”, a adăugat ministrul.