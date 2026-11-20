​Propunerea vizează Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) ale căror proiecte au trecut deja de etapa de evaluare, fiind declarate eligibile, dar care au rămas fără finanțare după epuizarea fondurilor din sesiunea inițială.

Utilizarea a peste 15,1 milioane de euro pentru finanțarea a aproximativ 10 proiecte de modernizare a infrastructurii de irigații va fi realizată prin intervenția DR-25 (Planul Strategic PAC 2023–2027), potrivit unui comunicat transmis de minister.

​„Fiecare picătură de apă valorificată eficient înseamnă siguranță pentru fermierii noștri și recolte stabile pentru România. Am identificat aceste economii și le punem imediat la lucru, direcționându-le către proiecte deja evaluate, gata să intre în teren”, a transmis Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

„Prioritatea zero pentru agricultura românească”

Potrivit acestuia, „investițiile în irigații rămân prioritatea zero pentru ca agricultura românească să devină rezilientă în fața schimbărilor climatice și pe deplin competitivă”.

​Prin implementarea acestor proiecte, agricultorii din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman vor avea acces la o infrastructură de irigații modernă și fiabilă.

​Potrivit comunicatului emis de minister, sprijinul nerambursabil ajunge până la 1,5 milioane de euro per beneficiar, acoperind 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Fondurile vor permite OUAI-urilor să investească în modernizarea stațiilor de punere sub presiune, reabilitarea rețelelor de distribuire a apei, pentru a elimina pierderile și modernizarea clădirilor aferente stațiilor de irigații.

​Mai mult, extinderea infrastructurii moderne de irigații aduce un dublu câștig atât pentru performanța fermelor, cât și pentru viața comunităților rurale:

Recolte sigure și resurse protejate: Fiecare hectar nou irigat eficient reduce pierderile de apă, crește stabilitatea producțiilor agricole și scade vulnerabilitatea exploatațiilor în fața secetei;

Venituri mai mari pentru fermieri: Producțiile predictibile se traduc direct în rezultate financiare mai bune și o competitivitate crescută pe piață;

Un mediu rural mai atractiv: Dezvoltarea irigațiilor menține și creează locuri de muncă, stimulând totodată activitățile conexe agriculturii și atrăgând noi investiții în zonele rurale.

De unde provin banii

​Suma de peste 15 milioane de euro provine din economiile generate de necontractarea unor proiecte, rezilieri sau diferențele rezultate între valorile selectate și cele contractate anterior. Alocarea acestor bani către proiecte deja evaluate asigură un avantaj major: demararea rapidă a lucrărilor și accelerarea absorbției fondurilor europene nerambursabile.

Ministerul Agriculturii mai precizează că ​procesul de selecție suplimentară se va derula conform regulilor Planului Strategic PAC 2023–2027. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va întocmi și va publica pe site-ul instituției lista de așteptare a proiectelor eligibile fără finanțare,după aprobare. În termen de cinci zile lucrătoare de la publicarea listei, AFIR va întocmi Raportul de selecție suplimentar. Apoi, proiectele vor fi selectate în ordinea stabilită în urma evaluării, cu respectarea criteriilor de departajare și în limita sumelor disponibile.