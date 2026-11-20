Sprijinul acordat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) poate ajunge la 15.000 de lei, iar înscrierea se face exclusiv online, pe baza unui dosar care trebuie să conțină documente fiscale și acte privind calitatea de prosumator.

Înscrierile încep la ora 10:00 și se încheie pe 25 noiembrie

AFM deschide vineri, la ora 10:00, sesiunea de înscriere în Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Solicitanții au termen până miercuri, 25 noiembrie 2026, ora 23:59, pentru a depune documentele prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Finanțarea acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Diferența trebuie suportată de beneficiar.

Sunt eligibile sistemele noi de stocare cu o capacitate de cel puțin 10 kWh. Ghidul stabilește și un plafon al costurilor eligibile de 1.500 de lei/kWh, TVA inclusă.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea finanțării

Conform articolului 18 din ghidul de finanțare, actualizat prin Ordinul nr. 2.314/2026, dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

Cererea de finanțare, descărcată din aplicația AFM, completată electronic și încărcată fără semnătură. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii. Certificatul de atestare fiscală pentru bugetul de stat, emis pe numele solicitantului. Certificatul de atestare fiscală pentru impozitele și taxele locale, emis de primăria de domiciliu. Un certificat fiscal suplimentar, emis de autoritatea locală unde se implementează proiectul, dacă adresa investiției diferă de cea de domiciliu. Contractul de prosumator, încheiat pe numele solicitantului. Certificatul de racordare pentru locul de consum unde funcționează panourile fotovoltaice. O factură de energie electrică, emisă pe numele solicitantului în ultimele șase luni, pentru același loc de consum.

Documentele emise electronic trebuie încărcate în formatul original primit de la instituțiile emitente, nu ca fotografii sau scanări. Pentru certificatul de racordare, ghidul permite și o copie certificată „conform cu originalul”.

Cum sunt selectați beneficiarii. Nu contează cine se înscrie primul

Spre deosebire de alte programe de finanțare, selecția nu se face după principiul „primul venit, primul servit”, ci în funcție de punctajul obținut.

Proiectele pot acumula maximum 100 de puncte: până la 40 pentru capacitatea bateriei, 35 pentru contribuția proprie și 25 dacă solicitantul nu a beneficiat anterior de finanțare publică pentru un sistem de stocare.

Capacitățile de minimum 15 kWh primesc punctajul maxim aferent criteriului tehnic.

Pot participa inclusiv prosumatorii care au primit anterior sprijin public pentru baterii, dacă solicită finanțarea unui sistem nou, distinct. Aceștia nu primesc însă cele 25 de puncte rezervate persoanelor fără finanțări anterioare.

Atenție la încărcarea documentelor

Potrivit ghidului, după încărcarea dosarului, aplicația nu permite modificarea sau înlocuirea documentelor în cadrul aceleiași înscrieri. Solicitantul poate însă retrage dosarul și depune unul nou înainte de închiderea sesiunii.

Înscrierea este finalizată numai după generarea unui număr de înregistrare.

După aprobarea finanțării, beneficiarii au la dispoziție 90 de zile pentru alegerea unui instalator validat de AFM.