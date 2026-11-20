Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi publicat 94 de mesaje pe patru conturi de pe două rețele de socializare, în perioada iunie 2025 – martie 2026.

Procurorul de caz a finalizat ancheta la 17 noiembrie 2026 și a dispus trimiterea dosarului în instanță prin rechizitoriu. Potrivit comunicatului Parchetului, 79 dintre postări aveau caracter antisemit.

Anchetatorii susțin că mesajele au devenit progresiv mai violente, de la insulte și stereotipuri până la îndemnuri explicite la uciderea, torturarea și incendierea evreilor, precum și la incendierea sinagogilor și jefuirea comunităților evreiești. În postări ar fi fost promovate teorii conspiraționiste, glorificați lideri naziști și utilizată simbolistica nazistă.

Mesaje împotriva comunității rome și promovarea ideologiei legionare

Potrivit procurorilor, alte șase postări ar fi conținut mesaje prin care inculpatul solicita excluderea romilor din funcțiile publice și „persecutarea” acestora, contestând apartenența lor la națiunea română.

De asemenea, prin opt postări, bărbatul ar fi promovat ideologia legionară, distribuind citate și portrete ale liderului Mișcării Legionare, imnul legionar și materiale elogioase la adresa lui Adolf Hitler.

Anchetatorii mai susțin că alte cinci postări conțineau amenințări la adresa adversarilor politici, a persoanelor cu convingeri antirasiste și a persoanelor de culoare. Inculpatul ar fi îndemnat inclusiv la acte de violență împotriva evreilor și la spargerea geamurilor locuințelor acestora.

Inculpatul se află sub control judiciar

În prezent, bărbatul se află sub măsura controlului judiciar și are, printre obligații, interdicția de a publica mesaje pe rețelele de socializare.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 București, procurorii solicitând menținerea măsurii preventive.