Hotărârea Curții de Apel București va fi definitivă.

Contestația DIICOT vizează decizia din 9 noiembrie a Tribunalului București, care a admis cererea lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Până la soluționarea contestației, fostul candidat la alegerile prezidențiale a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Procurorii au contestat hotărârea, iar judecătorii Curții de Apel București trebuie să decidă dacă mențin măsura arestului la domiciliu sau dacă admit solicitarea anchetatorilor, caz în care Georgescu va rămâne în arest preventiv.

O altă decizie a instanței, așteptată în dosarul de la Tribunalul Ilfov

Situația juridică a lui Călin Georgescu este influențată și de o altă procedură. Tribunalul Ilfov a analizat măsura preventivă în dosarul în care fostul candidat este judecat alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Instanța a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Cele două proceduri vor fi fundamentale pentru situația lui Călin Georgescu. Potrivit avocaților săi, soluția definitivă pe care o va pronunța Curtea de Apel București vineri poate influența efectele practice ale deciziei Tribunalului Ilfov.

Dosarul în care este acuzat de un prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.

Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026.