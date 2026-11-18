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Instanța a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive luate față de Călin Georgescu și Ionel Rusen cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Decizia a fost anunțată miercuri, puțin după ora 17, urmând ca Georgescu să fie eliberat din arest.

„În baza art. 348 C.proc.pen., 207 C.proc.pen. coroborat cu art. 242 alin. (2) C.proc.pen. rap. la art. 218 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen. şi art. 223 alin. (2) C.proc.pen., dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații GEORGESCU CĂLIN şi RUSEN IONEL, prin încheierea nr. 1035/DL/29.09.2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul penal nr. 39502/3/2026, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive”, se arată în decizia Tribunalului Ilfov.

În încheierea instanței se mai arată că: „Dispune punerea în libertate a inculpatului GEORGESCU CĂLIN de sub puterea MAP nr. (…) emis de Curtea de Apel București – Secţia I Penală, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, și plasarea sa în arest la domiciliu la rămânerea definitivă a prezentei încheieri”

Împotriva deciziei se poate formula contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare.

Interzis la adunări publice

Pe perioada arestului la domiciliu, Georgescu are obligaţia de a nu părăsi imobilul în care locuiește, respectiv cel situat în comuna Mogoșoaia fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată și de a se supune restricțiilor stabilite de acesta.

Conform aceleiași dispoziții ale instanței este este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență, să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice și să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

De asemenea i se intrezice să comunice direct sau indirect cu alte părți din dosar: coinculpatul, partea vătămată și martorii.

Știrea inițială

Tribunalul Ilfov este așteptat să se pronunțe miercuri, 18 noiembrie, în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Pronunțarea a fost amânată luni, după ce Georgescu s-a prezentat în fața judecătorilor.

Dacă instanța menține arestul preventiv, Călin Georgescu ar putea fi transferat de la Arestul Central al Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova, întrucât dosarul a fost trimis în judecată. Judecătorii pot analiza și posibilitatea înlocuirii măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.

Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Vineri, o altă decizie privind măsura preventivă

De asemenea, vineri, 20 noiembrie, Curtea de Apel București este așteptată să judece contestația DIICOT într-o procedură separată privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Astfel, hotărârea Tribunalului Ilfov nu încheie toate demersurile judiciare legate de măsura preventivă.

Susținătorii lui Călin Georgescu, în fața Tribunalului Ilfov

La pronunțarea anterioară, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au venit în fața Tribunalului Ilfov. Aceștia au avut vuvuzele și pancarte cu mesaje de susținere pentru fostul candidat, au scandat lozinci pro-Georgescu și au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.