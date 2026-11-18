Ucraina a lovit un pod din regiunea ocupată Luhansk și a avariat 3 aeronave militare, a anunțat Statul Major General ucrainean. Potrivit Kyiv Independent, ucrainenii au atacat un pod rutier peste râul Donețul de Nord (Siverski Doneț), în apropiere de Staniția Luhanska. De asemenea, în cursul nopții, a fost atacată o unitate de reparații militare din regiunea rusă Kursk, a raportat Statul Major General al Ucrainei.

Totodată, armata a confirmat miercuri că un atac ucrainean asupra Uzinei nr. 123 de reparații aeronautice din Staraia Russa (regiunea Novgorod, Rusia), desfășurat pe 10 noiembrie, a avariat trei aeronave militare de transport rusești. Unul dintre avioane este un Iliușin Il-76 și a suferit avarii grave.

Războiul podurilor

Potrivit Statului Major General, forțele ruse utilizau podul din apropiere de Staniția Luhanska pentru a transporta muniție, combustibil și echipamente către linia frontului. Aceste atacuri fac parte din eforturile Ucrainei de a perturba logistica militară rusă.

Marți, Ucraina a lovit Podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, de regiunea Krasnodar din Rusia.

În replică, rachete rusești au lovit podurile de Nord și de Sud din Kiev, care traversează râul Nipru, provocând avarii infrastructurii și perturbând traficul.