Alexandru Rogobete susține că proiectul de ordin, aflat în transparență decizională, prevede includerea unor noi unități medicale în rețeaua furnizorilor de servicii oncologice decontate.

Concret, pentru investigațiile PET-CT sunt propuse trei noi puncte de furnizare, dintre care unul la Timișoara și două în București.

În ceea ce privește radioterapia oncologică modernă, rețeaua ar urma să fie extinsă cu patru furnizori: unul la Târgu Mureș, unul la Bistrița și doi în București.

De asemenea, este propusă includerea unei unități medicale din Constanța pentru radiologie intervențională oncologică, unde vor putea fi realizate tehnici moderne de embolizare pentru tratarea unor tumori.

Potrivit ministrului, extinderea rețelei ar urma să ofere pacienților mai multe opțiuni pentru diagnostic și tratament, să reducă deplasările către centrele medicale și să îmbunătățească accesul la proceduri moderne.

Alexandru Rogobete a precizat că măsura nu presupune înlocuirea furnizorilor existenți, ci suplimentarea numărului de unități medicale care pot furniza servicii decontate de CNAS.

„Mai multe unități medicale în contract cu CNAS înseamnă mai multe posibilități de diagnostic și tratament gratuit pentru pacienți”, a transmis ministrul.