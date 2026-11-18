Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au pus în transparență decizională un proiect de ordin prin care va fi extinsă rețeaua unităților sanitare care pot derula programe naționale de sănătate curative pentru pacienții cu boli rare.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, proiectul include șapte spitale din Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Zalău, Miercurea Ciuc și București.

Cluj-Napoca – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii: hemoglobinurie paroxistică nocturnă și purpură trombotică trombocitopenică dobândită;

Timișoara – Spitalul Județean „Pius Brînzeu”: miastenie gravis generalizată și neuromielită optică;

Craiova – Spitalul de Neuropsihiatrie: boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune;

Brașov – Spitalul Județean: hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenie gravis și neuromielită optică;

Zalău – Spitalul Județean: boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune;

Miercurea Ciuc – Spitalul Județean: boala Fabry;

București – Institutul Clinic Fundeni: alfa-manozidoză.

„În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative”, a scris ministrul Sănătății.

Rogobete precizează că la Cluj-Napoca există deja trei pacienți care necesită tratament, iar la Miercurea Ciuc se află un copil diagnosticat cu boala Fabry.

„Pentru acești oameni și familiile lor, fiecare drum în minus contează. Înseamnă mai puțin timp pierdut, mai puțină incertitudine și acces mai facil la îngrijire. Pentru mine, accesul la diagnostic și tratament trebuie să fie o realitate, nu doar o promisiune. Iar pacienții cu boli rare au nevoie de soluții adaptate nevoilor lor”, a adăugat ministrul.

De asemenea, Alexandru Rogobete a mulțumit echipei CNAS, echipei Ministerului Sănătății și asociațiilor de pacienți pentru „colaborarea și implicarea care au făcut posibilă această propunere de extindere”.