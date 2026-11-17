Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene și despre o posibilă participare a țării noastre la un mecanism comun de achiziție și distribuție a medicamentelor critice.



Noi programe de screening pentru cancerul pulmonar și bolile cardiovasculare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut marți, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate.

Discuțiile au vizat prioritățile sistemului sanitar românesc și posibilitățile de sprijin european pentru accelerarea unor proiecte de prevenție, diagnostic și modernizare a serviciilor medicale.

Unul dintre principalele subiecte a fost dezvoltarea programelor de screening pentru depistarea timpurie a cancerului.

Ministrul a precizat că autoritățile urmăresc accelerarea programelor de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul colorectal și cancerul de sân, precum și dezvoltarea unui nou program național dedicat cancerului pulmonar.

Totodată, Ministerul Sănătății pregătește lansarea unui program de screening pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare.

Screeningul neonatal, extins de la 3 la 21 de biomarkeri

În cadrul întrevederii a fost abordată și extinderea screeningului neonatal, destinat identificării precoce a unor afecțiuni la nou-născuți.

Potrivit ministrului, România a înregistrat progrese în acest domeniu, numărul biomarkerilor incluși în screening crescând de la 3 la 21.

Un alt obiectiv discutat la Bruxelles îl reprezintă continuarea investițiilor în infrastructura medicală, în special pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și recuperare medicală.

Aceste direcții fac parte din prioritățile prezentate de România Comisiei Europene, fără ca în mesajul ministrului să fie indicate noi alocări financiare sau termene precise de finalizare.

Proiect-pilot pentru reducerea infecțiilor din spitale

Alexandru Rogobete a anunțat și propunerea unui proiect-pilot destinat prevenirii și monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale.

Inițiativa ar urma să utilizeze instrumente digitale pentru îmbunătățirea mecanismelor de supraveghere și control.

„Am propus, de asemenea, dezvoltarea unui proiect-pilot în România pentru prevenirea, monitorizarea și reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale”, a precizat ministrul Sănătății.

România, invitată să participe la o acțiune europeană pentru medicamentele critice

Un alt subiect important al discuțiilor a fost accesul pacienților la medicamente, în contextul problemelor de aprovizionare întâmpinate de România și de alte state membre ale Uniunii Europene.

Ministrul a atras atenția asupra dependenței de producția farmaceutică din afara spațiului comunitar și asupra riscului de întrerupere a livrărilor.

Potrivit lui Rogobete, comisarul european Olivér Várhelyi a propus participarea României la o acțiune comună europeană, de tip Joint Action, pentru dezvoltarea unor mecanisme coordonate de achiziție și distribuție a stocurilor de medicamente critice.

„Este o propunere importantă, care poate contribui la reducerea riscului de discontinuități și la creșterea siguranței accesului pacienților români la tratamentele de care au nevoie”, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat necesitatea continuării cooperării dintre București și Bruxelles.

„Sănătatea românilor trebuie să rămână o prioritate, atât la București, cât și la Bruxelles”, a transmis ministrul Sănătății.