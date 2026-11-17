Una dintre cele mai ușor de prevenit forme de cancer, cancerul de col uterin, rămâne în România mult peste nivelul din restul Europei, scrie presa italiană. Analiza a fost făcută de epidemiologul Diego Serraino.

România, pe primul loc în UE

În 2024, în Uniunea Europeană au fost estimate aproximativ 28.000 de cazuri noi de cancer de col uterin, cu o medie de 12 cazuri la 100.000 de femei. România are 36, de trei ori peste media europeană, iar Malta doar 5. Diferența este de 7,2 ori.

Cercetătorii au calculat și „cazurile în exces”, adică diagnosticele care depășesc media UE în țările cu rate mai mari. Din cele 4.866 de astfel de cazuri din zece state, 2.475 sunt în România. Urmează la distanță Polonia (861), Bulgaria (407), Ungaria (360) și Portugalia (263). Autorii precizează că cifra măsoară diferențele dintre țări și nu înseamnă numărul exact de cazuri care ar fi putut fi evitate.

„Nu sunt doar diferențe statistice: sunt indicatori care trebuie să orienteze politicile de sănătate, mai ales când avem instrumente de prevenție capabile să reducă riscul”, spune Serraino.

Vaccinul și testarea, armele care lipsesc

Principala cauză a bolii este virusul papiloma uman (HPV). Vaccinarea anti-HPV și screeningul, care descoperă leziunile precanceroase înainte să devină cancer, sunt principalele instrumente de prevenție. În România, rata de vaccinare anti-HPV este însă sub 15%, față de aproape 60% media europeană. Vaccinul este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani.

Și la cancerul pulmonar, România e în top

Studiul a analizat și cancerul pulmonar. La bărbați, România are 1.533 de cazuri peste media UE, pe locul trei după Polonia (3.934) și Ungaria (1.734). În total, analiza găsește 29.412 cazuri în exces în Uniunea Europeană la cele două tipuri de cancer. Pentru cancerul pulmonar contează mai ales politicile împotriva fumatului, iar pentru cel de col uterin, vaccinarea și participarea la screening.

„Provocarea este ca prevenția să ajungă efectiv la populație, indiferent de țara în care trăiește”, a spus Serraino.