La trei săptămâni după operația de cancer pulmonar, Papa Leon al XIV-lea, pregătit pentru America de Sud. Vaticanul: „Papa e sănătos”

La mai puțin de o lună de la intervenția chirurgicală prin care i-a fost îndepărtată o parte din plămânul drept, Papa Leon al XIV-lea se pregătește pentru una dintre cele mai solicitante călătorii papale din ultimele decenii. Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, va vizita Uruguay, Argentina și Peru între 6 și 17 noiembrie.

Potrivit Reuters, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat marți că starea de sănătate a Papei este bună și că acesta nu are nevoie de îngrijiri medicale speciale pentru deplasare.

„Papa e sănătos”, a declarat Bruni, explicând că intervenția chirurgicală nu presupune o problemă permanentă de sănătate, ci doar o perioadă de recuperare.

Vaticanul nu pregătește măsuri medicale suplimentare

Papa Leon al XIV-lea a fost operat pe 13 octombrie, după ce medicii i-au diagnosticat un adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer la plămâni.

În timpul intervenției, chirurgii au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Analizele țesutului extras au confirmat că boala era localizată, iar medicii au stabilit că nu sunt necesare tratamente suplimentare.

Diagnosticul a provocat îngrijorare în rândul catolicilor, stârnind incertitudini cu privire la capacitatea Suveranului Pontif de a-și continua activitatea.

Reprezentanții Vaticanului susțin însă că recuperarea a decurs suficient de bine pentru ca programul călătoriei să rămână neschimbat.

Matteo Bruni a precizat că Papa va fi însoțit de personalul medical care participă în mod obișnuit la vizitele sale externe. De asemenea, ambulanțele care fac parte din coloana oficială vor fi prezente, fără măsuri suplimentare.

„Există întotdeauna medici, există întotdeauna asistente și anumite condiții de bază”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Maria Montserrat Alvarado, noua responsabilă a departamentului de comunicare al Vaticanului, a descris rezistența fizică a Papei drept „fantastică”.

„Nu aș avea nicio teamă. Medicii săi sunt foarte încrezători”, a declarat aceasta.

Un turneu de 31.000 de kilometri, cu 12 zboruri și 36 de discursuri

În cele 12 zile ale călătoriei, Papa Leon al XIV-lea va parcurge aproximativ 31.000 de kilometri și va vizita zece orașe din Uruguay, Argentina și Peru.

Programul cuprinde 36 de discursuri, 12 zboruri și două deplasări cu elicopterul, fiind considerat unul dintre cele mai intense turnee papale din ultimele decenii.

Unul dintre momentele care necesită o atenție medicală deosebită este vizita în orașul Cusco, din Peru, situat în Munții Anzi, la aproape 3.400 de metri altitudine.

La această înălțime, cantitatea mai redusă de oxigen poate provoca dificultăți de respirație, oboseală și alte simptome, mai ales în cazul persoanelor care au suferit recent intervenții pulmonare.

Vaticanul a confirmat însă că traseul stabilit anterior nu va fi modificat.

Medicii: riscul unor complicații este redus

Specialiștii consultați de sursa citată consideră că decizia medicilor de a-i permite Papei să călătorească indică o recuperare bună după operație. Potrivit acestora, aprobarea deplasării sugerează că plămânul operat și-a reluat complet expansiunea normală, iar rănile chirurgicale se vindecă fără semne de infecție.

Serena Ricciardi, specialistă în cancer pulmonar la Spitalul San Camillo Forlanini din Roma, spune că Suveranul Pontif nu ar trebui să întâmpine riscuri deosebite în timpul turneului.

La rândul său, Antonio Passaro, șeful departamentului de oncologie toracică de la Institutul European de Oncologie din Milano, a explicat că o asemenea intervenție chirurgicală nu împiedică, în sine, călătoriile cu avionul sau reluarea activităților solicitante.

Medicul a subliniat însă că recuperarea și condiția fizică a pacientului sunt esențiale.

În cazul Papei, programul intens și vizitele la altitudini mari ar putea necesita pauze lungi de odihnă și, dacă va fi nevoie, administrarea suplimentară de oxigen.

Papa Leon al XIV-lea, ales în mai 2025, își va începe turneul vineri, 6 noiembrie.