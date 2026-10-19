Papa Leon al XIV-lea ar putea călători în America Latină în noiembrie, după operația la plămân. Ce spune chirurgul care l-a operat

„Aș spune că nu există motive clinice pentru care această călătorie să nu aibă loc”, a declarat Margaritora într-un interviu acordat presei Vaticanului, publicat luni, 19 octombrie.

Medicul a precizat că starea de sănătate a Papei era satisfăcătoare la externarea din spital. Analizele de sânge și funcția cardiacă erau în limite normale, iar plămânul se reexpanda conform evoluției așteptate după intervenția chirurgicală.

Cum a fost descoperită tumora pulmonară a Papei

Potrivit chirurgului, tumora malignă a fost descoperită întâmplător, în timpul unor investigații abdominale de rutină. O mică formațiune observată la baza plămânilor a atras atenția medicilor, deși Papa nu prezenta simptome respiratorii și se simțea bine.

Margaritora a explicat că astfel de descoperiri pot apărea în timpul investigațiilor efectuate pentru alte probleme medicale, deoarece examinările radiologice abdominale pot surprinde și bazele plămânilor.

Medicul a subliniat importanța prevenției, în special în cazul persoanelor cu risc crescut de cancer pulmonar. Acesta a atras atenția că boala poate evolua fără simptome în stadiile incipiente, ceea ce face ca unele cazuri să fie descoperite accidental.

Operația la plămân a Papei Leon al XIV-lea nu a avut complicații

Chirurgul a descris intervenția drept una de rutină pentru acest tip de tumoră. În cazul Papei, medicii au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, procedură utilizată atunci când o tumoră este localizată într-o anumită regiune a plămânului.

„Intervenția s-a desfășurat fără niciun fel de complicații”, a afirmat Margaritora, care s-a declarat mulțumit și de recuperarea postoperatorie a Suveranului Pontif.

Potrivit acestuia, o recuperare fizică completă după o asemenea intervenție necesită, în general, aproximativ două săptămâni. La momentul interviului, trecuse circa o săptămână de la operație, iar medicul estima că Papa și-ar putea reveni complet în aproximativ zece zile.

În aceste condiții, chirurgul nu consideră că zborurile lungi și deplasările prevăzute în programul vizitei din America Latină ar reprezenta, în sine, un impediment medical.

„A fost un pacient ideal”. Cum s-a recuperat Papa după operație

Margaritora a povestit că Papa Leon al XIV-lea a urmat indicațiile echipei medicale în ceea ce privește alimentația și fizioterapia și s-a implicat activ în recuperare.

„Papa Leon a fost un pacient ideal”, a spus chirurgul, precizând că Suveranul Pontif a rămas senin și zâmbitor pe parcursul spitalizării și s-a plâns foarte puțin de durere.

Medicul a relatat și un episod petrecut în a doua zi după operație, când l-a găsit pe Papă aranjând singur scaunele din capelă. Când i s-a spus că personalul medical se poate ocupa de această activitate, Leon al XIV-lea a răspuns că poate să o facă el însuși.

Chirurgul a recunoscut, totodată, că intervenția a avut o încărcătură emoțională aparte. Deși procedura era una pe care o efectuase de numeroase ori, faptul că pacientul era Papa și că întreaga lume urmărea evoluția sa a făcut ca experiența să fie diferită de o operație obișnuită.