Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase au participat la audiența papală organizată în Piața Sfântul Petru, în cadrul unei inițiative coordonate de ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, împreună cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu.

Cei doi oficiali români au fost prezenți la întâlnirea cu Suveranul Pontif, alături de foștii mari campioni, relatează Vatican News.

Nadia Comăneci i-a cerut Papei să se roage pentru sănătatea soțului său

Pentru Nadia Comăneci, vizita la Vatican a avut o încărcătură emoțională deosebită. Fosta gimnastă a descris întâlnirea drept o onoare și a vorbit despre bucuria de a primi binecuvântarea Papei alături de alte nume emblematice ale sportului românesc.

Momentul a avut loc într-un an important pentru Nadia Comăneci, care marchează cinci decenii de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Într-o declarație acordată publicației L’Osservatore Romano, fosta campioană a dezvăluit că i-a adresat Suveranului Pontif și o rugăminte personală.

Nadia Comăneci i-a cerut Papei să se roage pentru soțul său, Bart Conner, fost campion olimpic american la gimnastică, care nu a putut participa la întâlnire din motive de sănătate.

Conner, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, este originar din Chicago, oraș de care este legat și Papa Leon al XIV-lea.

Tricoul României de la Mondialul din 1994 și o rachetă de tenis din 1976, printre cadouri

Fiecare dintre cei trei sportivi români i-a oferit Suveranului Pontif un obiect reprezentativ pentru propria carieră.

Gheorghe Hagi a ales tricoul echipei naționale a României de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994, organizat în Statele Unite, competiție la care tricolorii au ajuns până în sferturile de finală. Pe tricou era inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Ilie Năstase, cunoscând pasiunea Papei pentru tenis, i-a dăruit o rachetă utilizată în 1976, anul în care fostul lider mondial a obținut mai multe victorii importante în circuitul internațional.

La rândul său, Nadia Comăneci i-a oferit Papei o bluză de trening inscripționată cu numele României, însoțită de o șapcă dedicată Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, semnată atât de ea, cât și de Bart Conner.

O întâlnire simbolică pentru sportul românesc

Audiența de la Vatican a reunit trei generații de performanțe care au contribuit la prestigiul internațional al României.

Dincolo de valoarea simbolică a cadourilor, întâlnirea a reprezentat și un prilej de a evidenția legătura dintre sport, credință și valorile respectului și solidarității.