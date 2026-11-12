Trei milioane de oameni l-au întâmpinat pe Papa Leon al XIV-lea în Peru. Suveranul Pontif s-a întors în țara pe care o consideră a doua sa patrie

Vizita, începută miercuri, 11 noiembrie, are o semnificație aparte pentru primul papă american din istorie, transmite Euronews. Născut la Chicago, Robert Prevost, actualul Leon al XIV-lea, a petrecut o mare parte a activității sale religioase în Peru, unde a obținut și cetățenia în 2015. La sosirea pe aeroportul din Callao, Papa, în vârstă de 71 de ani, a fost întâmpinat de președinta Keiko Fujimori. Suveranul Pontif a salutat copiii veniți să-l primească și a binecuvântat persoane cu dizabilități și mai mulți bebeluși.

Trei milioane de oameni pe străzile din Lima

De la aeroport, Papa Leon al XIV-lea a pornit spre centrul capitalei în papamobil, salutând mulțimile care fluturau steagurile statului Peru și ale Vaticanului. Potrivit estimărilor Sfântului Scaun, aproximativ trei milioane de persoane s-au adunat de-a lungul traseului. La Palatul Guvernului, în centrul istoric al Limei, Suveranul Pontif a participat la ceremonia oficială alături de președinta Keiko Fujimori. Cei doi au cântat imnul național peruan împreună cu un cor de copii.

LIMA WELCOMES POPE LEO XIV WITH MASSIVE SHOW OF FAITH Nearly 3 million people reportedly filled the streets of Lima to welcome Pope Leo XIV, as the Popemobile travelled through crowds of faithful holding up illuminated phones. https://t.co/rbzI9DKR5v — ORBIS (@theorbistimes) November 12, 2026

A urmat o întrevedere privată cu șefa statului și un discurs în fața autorităților, diplomaților și reprezentanților societății civile, la Marele Teatru Național. „Această întoarcere are pentru mine o semnificație cu totul specială”, a declarat Papa, amintindu-și de familiile peruane care l-au primit în casele lor în perioada în care era misionar.

De ce Peru este a doua patrie a Papei Leon al XIV-lea

Legătura Suveranului Pontif cu Peru datează din anii 1980, când a ajuns în țară ca misionar augustinian. Ulterior, a devenit episcop de Chiclayo, funcție pe care a ocupat-o între 2015 și 2023. Pentru numeroși peruani, el este cunoscut și astăzi sub numele afectuos de „Padre Roberto”.

În discursul susținut la Lima, Papa a povestit că oamenii întâlniți în Peru i-au deschis ușile caselor și l-au făcut să se simtă parte din comunitățile lor. Seara, de la balconul Nunțiaturii Apostolice, le-a mulțumit credincioșilor pentru primire. „M-am întors acasă. Aici mă simt acasă”, le-a transmis acesta. Papa a cerut apoi rugăciuni pentru pace și pentru unitatea familiilor.

Ce urmează în vizita Papei

Peru reprezintă ultima etapă a turneului sud-american de 12 zile, după vizitele în Uruguay și Argentina. Programul include întâlniri cu reprezentanții Bisericii Catolice, slujbe și vizite în mai multe regiuni ale țării. Vineri, 13 noiembrie, Papa Leon al XIV-lea urmează să ajungă la Chiclayo, orașul în care a fost episcop, pentru a celebra o liturghie în apropiere de Pimentel. Turneul va continua în Cusco și în regiunea amazoniană Pucallpa. Întoarcerea la Roma este programată pentru 17 noiembrie.