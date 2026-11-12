Camioanele așteaptă patru ore la ieșirea din România prin Vama Siret. Aproximativ 260 de TIR-uri sunt în coloană

Potrivit Poliției de Frontieră, aglomerația este provocată de numărul mare de camioane, pe fondul intensificării transporturilor de mărfuri în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.

Pentru gestionarea traficului, Poliția de Frontieră a suplimentat personalul și a deschis arterele de control la capacitatea maximă permisă de infrastructură.

Sunt folosite și stații mobile de control pentru procesarea camioanelor.

Autoritățile române mențin legătura cu cele ucrainene pentru coordonarea activităților și fluidizarea traficului. Poliția de Frontieră precizează însă că reducerea timpilor de așteptare depinde și de capacitatea autorităților ucrainene de a prelua și procesa camioanele care ies din România.

Poliția de frontieră anunță că timpii de așteptare, joi, ajung la aproximativ 240 de minute și că 260 de automarfare se află în așteptare pe teritoriul României, pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei.