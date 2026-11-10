Traficul auto spre Ucraina, suspendat temporar la Sighetu Marmației. Ce alternative au șoferii

Poliția de Frontieră precizează că restricțiile nu afectează pietonii, iar șoferii care vor să ajungă în Ucraina au la dispoziție o rută alternativă.

Circulația mașinilor, întreruptă temporar

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a anunțat că restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea primei etape a lucrărilor de modernizare a infrastructurii punctului de frontieră.

Intervențiile presupun înlocuirea vechilor tonete utilizate pentru controlul documentelor cu structuri noi, adaptate activităților de verificare a persoanelor care traversează granița.

Pentru instalarea primelor două tonete, echipele de intervenție trebuie să utilizeze o automacara în interiorul punctului de trecere, ceea ce face imposibilă circulația autovehiculelor în zona respectivă.

Potrivit autorităților, operațiunea necesită suspendarea traficului rutier cel mult până la ora 16:00.

Pietonii pot trece frontiera. Unde sunt redirecționați șoferii

Poliția de Frontieră precizează că restricțiile vizează exclusiv circulația autovehiculelor, în timp ce traversarea frontierei de către pietoni continuă în condiții normale.

Șoferii care intenționează să călătorească în Ucraina sunt îndrumați să utilizeze Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II, indicat de autorități drept alternativă pe durata lucrărilor.

Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate oficial despre programul intervențiilor, astfel încât să poată fi asigurată coordonarea activităților de control.

După reluarea circulației, polițiștii de frontieră vor aplica măsuri suplimentare pentru fluidizarea traficului, în special dacă se vor forma coloane de autovehicule sau vor crește timpii de așteptare.

Personalul din punctul de frontieră este pregătit să intervină pentru gestionarea eventualelor aglomerări.

Patru tonete noi de control, achiziționate printr-un proiect european

Lucrările de la Sighetu Marmației fac parte din proiectul „EQUIPBCP – Upgrading Police Border Crossing Points”, finanțat prin Programul Interreg VI-A Ungaria-Slovacia-Ucraina-România 2021-2027.

Prin intermediul acestui program au fost achiziționate patru tonete duble noi, destinate activităților de control la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, pe Podul Istoric.

Autoritățile anunță că înlocuirea tuturor spațiilor de lucru existente urmează să fie finalizată în perioada imediat următoare.

Modernizarea urmărește îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară verificările la frontieră și actualizarea infrastructurii utilizate de polițiștii de frontieră.