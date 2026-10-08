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Un nou pod care leagă România de Ucraina, inaugurat joi. Restricții de circulație pe „Maramureș-Transcarpatia”

Un nou pod, care leagă România de Ucraina, a fost inaugurat joi. Proiectul include și un punct de trecere al frontierei, însă autoritățile au impus restricții de circulație încă de la deschidere.
Un nou pod care leagă România de Ucraina, inaugurat joi. Restricții de circulație pe „Maramureș-Transcarpatia”
Sursă foto: Poliția de Frontieră. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Coralia Frigea
08 oct. 2026, 14:48, Social
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Podul care trece peste râul Tisa, denumit „Maramureș-Transcarpatia”, a fost inaugurat joi. Acesta leagă Sighetu Marmației de Bila Tserkva, Ucraina, și se întinde pe o lungime de 268,8 metri.

Proiectul include și un punct de trecere al frontierei cu Ucraina, Sighetu Marmației II, iar în total măsoară 1,2 kilometri din teritoriul României.

Restricții de circulație pe noul pod

Într-o primă etapă, pe „Maramureș-Transcarpatia” vor putea trece doar autovehiculele cu mai puțin de 3,5 tone. Autoritățile și-au propus ca, pe măsură ce punctul de trecere a frontierei va fi operaționalizat, traficul să fie extins și pentru vehiculele cu tonaj mai mare și autobuze.

Legătura cu infrastructura existentă din zonă se realizează din DN18, printr-un sens giratoriu.

Cât a costat proiectul

Lucrările au costat 135,8 milioane de lei, iar finalizarea proiectului a durat mai bine de patru ani, fiind început în iulie 2022.

Acesta a fost finanțat prin Programul de Transport 2021-2027 și realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

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