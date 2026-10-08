Un nou pod care leagă România de Ucraina, inaugurat joi. Restricții de circulație pe „Maramureș-Transcarpatia”

Podul care trece peste râul Tisa, denumit „Maramureș-Transcarpatia”, a fost inaugurat joi. Acesta leagă Sighetu Marmației de Bila Tserkva, Ucraina, și se întinde pe o lungime de 268,8 metri.
Proiectul include și un punct de trecere al frontierei cu Ucraina, Sighetu Marmației II, iar în total măsoară 1,2 kilometri din teritoriul României.
Într-o primă etapă, pe „Maramureș-Transcarpatia” vor putea trece doar autovehiculele cu mai puțin de 3,5 tone. Autoritățile și-au propus ca, pe măsură ce punctul de trecere a frontierei va fi operaționalizat, traficul să fie extins și pentru vehiculele cu tonaj mai mare și autobuze.
Legătura cu infrastructura existentă din zonă se realizează din DN18, printr-un sens giratoriu.
Lucrările au costat 135,8 milioane de lei, iar finalizarea proiectului a durat mai bine de patru ani, fiind început în iulie 2022.
Acesta a fost finanțat prin Programul de Transport 2021-2027 și realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.