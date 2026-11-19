Aproximativ 350 de autovehicule de transport marfă se află în așteptare, iar coloana formată se întinde pe circa cinci kilometri, potrivit unei informări transmise de Poliția de Frontieră Română.

Situația a fost semnalată începând cu ora 11:00, autoritățile precizând că sunt utilizate toate arterele disponibile pentru verificarea camioanelor.

Coloană de cinci kilometri și sute de camioane în așteptare

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, aglomerația afectează traficul de automarfare pe direcția România – Ucraina.

„La Punctul de Trecere a Frontierei Siret, astăzi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, se înregistrează valori ridicate de trafic pe sensul de ieșire din România pentru automarfare”, se arată în informarea oficială.

Reprezentanții instituției au precizat că timpul de așteptare a crescut semnificativ, în condițiile formării unei coloane de vehicule de transport marfă.

„Timpul de așteptare a ajuns la 420 de minute, coloana de automarfare se întinde pe aproximativ 5 km, iar în așteptare se află în jur de 350 de autovehicule de transport marfă”, a transmis Poliția de Frontieră.

Toate cele trei artere de control sunt utilizate

Pentru gestionarea fluxului ridicat de vehicule, polițiștii de frontieră desfășoară activitățile de verificare pe toate cele trei artere destinate transportului de marfă.

„În prezent, sunt utilizate toate cele trei artere destinate controlului automarfarelor, polițiștii de frontieră depunând eforturi pentru gestionarea fluxului de trafic și reducerea timpilor de așteptare”, precizează instituția.

În paralel, autoritățile române mențin legătura cu omologii ucraineni pentru coordonarea controalelor și identificarea unor măsuri care să permită fluidizarea circulației.

„Totodată, pentru fluidizarea traficului și identificarea unor soluții de gestionare eficientă a acestuia, reprezentanții Poliției de Frontieră Române mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră ucrainene, în vederea coordonării activităților de control și dispunerii unor măsuri comune”, se mai arată în comunicat.

Probleme repetate de trafic la frontiera de la Siret

Aglomerația de joi intervine după mai multe episoade de trafic intens înregistrate în ultimele zile la PTF Siret.

Potrivit informărilor publicate anterior de Poliția de Frontieră, situația circulației camioanelor a făcut obiectul unor comunicări succesive în 12, 13, 14, 16 și 17 noiembrie.

În informarea din 14 noiembrie, autoritățile anunțau aproximativ 360 de camioane în așteptare pe sensul de ieșire din România.