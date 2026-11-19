Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis în judecată, în lipsă, un cetățean rus și o ucraineancă pentru uz de fals în formă continuată, complicitate la fals informatic și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

Potrivit rechizitoriului, cei doi ar fi folosit certificate false ce atestau că au obțint cetățenie română pentru a obține documente de identitate.

„În perioada februarie – martie 2024, în scopul obținerii de acte de identitate românești, inculpații au depus certificate de cetățenie pe numele lor, falsificate anterior, pretins eliberate de Ambasada României în Republica Moldova (respectiv de Consulatul General al Românei la Cernăuți), care atestă în mod mincinos faptul că au dobândit cetățenia română.

În acest mod, inculpații doreau obținerea transcrierii actelor de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, atribuirea de coduri numerice personale românești și eliberarea certificatelor de naștere de către Consiliul Local Sector 6. Ulterior, au obținut cărți de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, precum și pașapoarte simple electronice emise de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Suceava”, a precizat într-un comunicat de presă Parchetul General.

Procurorii au solicitat instanței anularea certificatelor de cetățenie falsificate, a mențiunilor din registrele de stare civilă cu privire la nașterea inculpaților, și anume a actelor de stare civilă de naștere și de căsătorie, a certificatelor de naștere, precum și a actelor subsecvente obținute ulterior în baza certificatelor de cetățenie falsificate, respectiv a pașapoartelor.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, instanță competentă să judece cauza în fond.

Acord de recunoaștere pentru cazuri similare

Un caz asemănător în care sunt vizați doi cetățeni ruși a fost trimis în judecată de Parchetul General. Cei doi au încheiat, însă acorduri de recunoaștere.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Suceava cu două acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu doi inculpați, cetățeni ai Federației Ruse, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals în formă continuată, complicitate la fals informatic în formă continuată și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției procurorul a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada februarie-aprilie 2024, în scopul obținerii de acte de identitate românești, inculpații au depus în mod repetat certificate de cetățenie pe numele lor, falsificate anterior ca fiind emise de Ambasada României la Madrid, care atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetățenia română, pentru a obține transcrierea actelor de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, atribuirea unor coduri numerice personale românești și eliberarea de certificate de naștere românești”, a precizat Parchetul General.

Au obținut cărți de identitate și pașapoarte românești

Ca urmare a cererilor înregistrate la SPCLEP Dumbrăveni, județul Suceava, la care au atașat certificatele de cetățenie falsificate și certificatele de naștere emise de către Consiliul Local Sector 6 București, acte care atestau în mod mincinos calitatea de cetățeni români, au obținut cărți de identitate și apoi, pe baza acestora, și pașapoarte simple electronice emise de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Suceava.

Prin încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, pentru un inculpat s-a stabilit o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare cu amânarea aplicării și un termen de supraveghere de 2 ani. Pentru cel de-al doilea inculpat, pedeapsa rezultantă stabilită este de 1 an de închisoare, cu renunțarea la aplicarea pedepsei.

Pentru restabilirea situației anterioare, s-a solicitat instanței anularea certificatelor de cetățenie română emise de Ambasada României la Madrid, precum și a actelor subsecvente obținute ulterior în baza certificatelor de cetățenie falsificate, respectiv certificatele de naștere românești, cărțile de identitate emise de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dumbrăveni și pașapoartele simple electronice emise de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Suceava.