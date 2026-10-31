Prima pagină » Social » Fenomenul „bebelușilor suverani” ia amploare în SUA. Părinții refuză certificatele de naștere pentru a-și ține copiii departe de stat

Fenomenul „bebelușilor suverani” ia amploare în SUA. Părinții refuză certificatele de naștere pentru a-și ține copiii departe de stat

O mișcare controversată câștigă vizibilitate pe rețelele sociale din Statele Unite. Tot mai mulți influenceri promovează ideea creșterii copiilor fără certificate de naștere sau numere de securitate socială, susținând că astfel îi protejează de controlul autorităților. 
Fenomenul „bebelușilor suverani” ia amploare în SUA. Părinții refuză certificatele de naștere pentru a-și ține copiii departe de stat
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Victor Dan Stephanovici
31 oct. 2026, 09:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „sovereign babies” („bebeluși suverani”, n. e.), provine din ideologia mișcării americane „sovereign citizens”, ai cărei adepți contestă autoritatea statului și consideră că anumite obligații legale nu li se aplică. Potrivit Wired, noua tendință a căpătat și o dimensiune comercială. Influenceri cu zeci de mii de urmăritori vând cursuri și servicii destinate părinților care vor să evite înregistrarea oficială a nașterii copiilor.

Cursuri de aproape 1.000 de dolari pentru părinții care vor copii „suverani”

Kristin LaHargoue, o influenceriță din Utah, susține că cei doi copii ai săi călătoresc internațional fără certificate de naștere sau numere de securitate socială. Prin platforma Veda Revival, aceasta comercializează un pachet de instrucțiuni de 497 de dolari, destinat părinților care încearcă să obțină pașapoarte pentru copii folosind documente alternative. Asistența personalizată costă 997 de dolari.

LaHargoue afirmă că a ajutat peste 1.000 de părinți, însă cifra nu a fost verificată independent. O altă influenceriță, cunoscută drept Minister Dionne, promovează servicii similare, cu pachete care ajung la 555 de dolari.

Minister Dionne, promotoare a mișcării și ideologiei „sovereign citizens” în SUA. Sursa foto: Instagram/ministerdionne

Promotorii mișcării susțin, fără dovezi, că înregistrarea nașterii transformă copilul într-o entitate controlată de stat. Unele teorii conspiraționiste afirmă chiar că certificatele de naștere ar permite guvernului american să folosească cetățenii drept garanții financiare. Specialiștii consultați au respins aceste interpretări, care nu au fundament juridic.

Ce riscuri există pentru copiii fără acte

Lipsa documentelor oficiale poate crea dificultăți în accesarea educației, serviciilor medicale, locurilor de muncă și altor drepturi. Avocatul american Adam Bojak afirmă că a observat o creștere a cazurilor care implică minori fără documente oficiale, de la aproximativ unul anual în trecut la șase în ultima perioadă. Numărul total al copiilor crescuți astfel în SUA rămâne necunoscut.

Autoritățile americane permit, în anumite condiții, folosirea unor dovezi secundare pentru obținerea pașaportului, atunci când certificatul de naștere lipsește. Această procedură nu reprezintă însă o recunoaștere a ideologiei „cetățenilor suverani”. Fenomenul se intersectează și cu promovarea nașterilor fără asistență medicală și cu respingerea educației convenționale, practici care pot amplifica vulnerabilitatea copiilor.

 Ce prevede legislația din România

În România, înregistrarea nașterii este reglementată prin Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă. Pentru copiii născuți vii, declararea nașterii trebuie făcută în termen de 30 de zile. Legea prevede proceduri speciale pentru înregistrarea după expirarea termenului legal. Prin urmare, ideea că părinții pot elimina obligațiile legale ale copilului prin refuzul certificatului de naștere nu are fundament în legislația românească.

UNICEF avertizează că înregistrarea nașterii reprezintă un element esențial pentru recunoașterea identității juridice și protejarea drepturilor copilului. În timp ce promotorii fenomenului prezintă lipsa documentelor drept o formă de libertate, specialiștii atrag atenția asupra unui paradox periculos: copiii riscă să fie privați tocmai de instrumentele juridice necesare exercitării drepturilor lor.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
GSP a fotografiat protocolul tematic de la Rapid - Csikszereda: păianjeni, cranii și schelete pe mese
GSP.ro
De 10 luni, Consiliul pentru Combaterea Discriminării funcționează în regim de avarie. Fost membru CNCD: „Instituția este exact în situația Pisicii lui Schrödinger, și vie și moartă în același timp”
Gandul
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Cancan
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Prosport
Cine sunt suspecții căutați într-o țară vecină cu România pentru „jaful secolului”. Au fugit cu 40.000.000 de euro
Libertatea
Un val de aer polar va lovi România în următoarele patru săptămâni. Urmează frig năprasnic, furtuni și vijelii
CSID
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor