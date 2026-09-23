Petiție pentru ca Pink să fie demisă din funcția de ambasador UNICEF în urma poziției sale privind Palestina. Petiția a strâns deja 150.000 de semnături

Petiția a apărut după reacția cântăreței Pink la sloganul „Palestina liberă” proclamat de rapperul Macklemore în timpul turneului lui Ed Sheeran.

Macklemore a surprins publicul cu o apărare vehementă a poporului palestinian și o denunțare a gravei crize umanitare din Fâșia Gaza.

Ce a transmis P!nk cu privire la mesajul lui Macklemore

Potrivit Euronews, Pink a numit mesajul rapperului drept oportunistă și l-a acuzat pe Macklemore de răspândirea de propagandă. Mai mult, ea a sugerat că Ed Sheeran, cu care împărțea scena, ar trebui să ramburseze biletele.

Pentru creatorii inițiativei, opiniile exprimate de Pink subminează angajamentul față de neutralitate, armonie și protecția copilului așteptat de la un organism internațional de amploarea UNICEF.

Sprijinul lui Javier Bardem pentru această inițiativă pune UNICEF într-o dilemă instituțională, declanșând o dezbatere profundă privind limitele etice și responsabilitatea socială a vedetelor care servesc drept ambasadori.

UNICEF nu a transmis momentan un punct de vedere

Deși organizația umanitară nu a adoptat o poziție categorică cu privire la viitorul artistei americane, presiunea intensă din partea mass-media amenință să marcheze un punct de cotitură în criteriile de reprezentare ale organizației.

Macklemore, care trebuia să cânte în deschiderea lui Ed Sheeran în cadrul turneului „Loop”, a fost eliminat din program după ce a transmis de pe scenă mesaje de susținere a palestinienilor.

Excluderea sa din turneu a declanșat un val aprig de critici la adresa lui Ed Sheeran. Mai mult, a dus la retragerea colectivă a trupei sale și a restului artiștilor care au susținut concertul în cadrul turneului.