Restricții de circulație în Capitală. Primăria începe amenajarea Târgului de Crăciun din Piața Constituției

Organizarea Târgului de Crăciun începe, luni, 2 noiembrie, pe o suprafață de 20.000 mp. Piața Constituției va fi cea mai vizitată zonă. În acest an, Târgul de Crăciun se va deschide în 27 noiembrie. Intrarea va fi gratuită, informează, sâmbătă, Primăria Capitalei, într-un comunicat remis presei.

Târgul va fi deschis timp de o lună, până în 27 decembrie. Piața Constituției va fi amenajată cu luminițe și decorațiuni festive. Se vor desfășura spectacole, concerte. Ca în fiecare an, vor fi și standuri produse realizate de meșteșugari, artizani, creatori și producători români. Oferta gastronomică va include preparate tradiționale, dulciuri și băuturi de sezon.

Amenajările încep de luni seara. Vor fi montate 133 de căsuțe, dar și un brad înalt de 30 de metri, confecționat din plasă cu LED-uri, o roată panoramică și un caruselul.

„Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la același nivel de dotări precum cel din anii trecuți, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puțin. În plus, vom aduce bani mai mulți din sponsorizări. Vendorii au fost selectați pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerințe politice”, a explicat primarul general Ciprian Ciucu.

Circulația va fi restricționată

În acest context, primele restricții de circulație vor fi impuse începând de luni, la ora 20:00, pe banda III adiacentă Pieței Constituției, aferentă bretelelor Parchetului General și Ministerului Finanțelor.

În perioada 24 noiembrie – 30 decembrie, vor fi restricții pe segmente ale primei benzi a Bulevardului Libertății, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bd. Națiunile Unite, între Calea 13 Septembrie și alveola Parchetului General, respectiv între alveola Ministerului Finanțelor și breteaua către Bd. Națiunile Unite.

În perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 02:00: restricțiile sunt pe prima bandă a Bd. Libertății, pe sensul dinspre Bd. Națiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

În perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie și 18–27 decembrie 2026, între orele 16:00–02:00: pe Bd. Unirii, între Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv cele două bretele adiacente, și pe Bd. Libertății, pe ambele sensuri, între Bd. Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Pentru siguranța pietonilor, în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie, în zilele fără restricții de circulație pe Bd. Unirii și Bd. Libertății, vor fi amenajate trei treceri temporare: două pe breteaua de acces către Piața Constituției dinspre Calea 13 Septembrie, și una pe breteaua dinspre Bd. Unirii, pe latura Ministerului Finanțelor.

Ce îi așteaptă pe bucureșteni la Târgul de Cărciun?

Timp de o lună, pe copii îi așteaptă activități interactive cu personaje de poveste, ateliere de creație și întâlniri cu Moș Crăciun, la căsuța lui.

„Căsuța” lui Moș Crăciun va avea peste 100 de metri pătrați, va fi decorată și pictată manual. Acolo, copii îl vor putea întâlni pe Moșul, dar și pe spiridușii săi. Îi pot lăsa scrisori și vor primi cadouri. Intrarea este gratuită.

Și adulții, dar și vârstnicii se vor putea bucura de colinde tradiționale, dar și concerte susținute de artiști cunoscuți. Va fi atât muzică tradițională, cât și momente de divertisment, precum și DJ sets.

La ediția de anul trecut, târgul de Crăciun a atras peste 1,5 milioane de vizitatori.