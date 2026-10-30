Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. „Ai voie să crezi”, tema ediției din acest an

Organizatorii propun, în acest an, o întoarcere la bucuriile simple ale Crăciunului, la nerăbdarea așteptării primei zăpezi și la amintirile legate de venirea lui Moș Crăciun. Tema ediției îi invită atât pe copii, cât și pe adulți să redescopere atmosfera sărbătorilor prin experiențe și amenajări inspirate de copilărie.

Deschiderea oficială va fi marcată de concertul Mircea Rusu Band, trupa cunoscută pentru cântece precum „Omul bun și pomul copt” și „Iarba verde de acasă”, alături de Andreea Vîlcan.

Aleea Poveștilor, una dintre noutățile ediției din 2026

Târgul va avea în acest an un concept de amenajare nou. Bradul va ocupa un loc central în Piața Mare, iar proiecțiile pe clădirile istorice vor reveni pentru a transforma centrul orașului într-un decor de poveste.

Zona gastronomică va include căsuțe noi, inspirate de marile târguri europene, iar scena va fi mai mare decât în edițiile precedente.

Printre noutăți se numără Aleea Poveștilor, un traseu format din patru căsuțe în care vizitatorii vor putea asculta povești audio. Organizatorii au pregătit și mai multe locuri tematice de socializare, printre care o gondolă de schi, o sanie vintage și o zonă rustică amenajată cu bușteni.

Accesul în târg va fi marcat de o poartă principală nouă, realizată din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani.

Târgul de Crăciun din Sibiu, distins cu titlul „Excellent European Christmas Market”

Ediția din 2026 este prima organizată după ce Târgul de Crăciun din Sibiu a primit distincția europeană „Excellent European Christmas Market” 2026. Recunoașterea confirmă poziția evenimentului în peisajul târgurilor de Crăciun din Europa.

Evenimentul va putea fi vizitat în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027, iar accesul publicului va fi gratuit.

Programul de funcționare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 22:00.

În zilele de sărbătoare, târgul va fi deschis între orele 10:00 și 22:00, cu următoarele excepții: pe 24 și 31 decembrie se va închide la ora 16:00, iar pe 25 decembrie și 1 ianuarie se va redeschide la ora 16:00.

Timp de aproape două luni, Piața Mare din Sibiu va deveni din nou locul întâlnirilor, al luminilor și al poveștilor de Crăciun, într-o ediție care pune în centrul atenției bucuria copilăriei, spun organizatorii.