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O farsă virală încheiată prost a dus la strângerea a peste 280.000 de dolari pentru angajatul unui magazin. Cum a încercat un streamer să îi fure banii

Un video viral pe TikTok în care un streamer se prefăcea că fură banii unui angajat dintr-un magazin a dus la o strângere de fonduri de peste 280.000 de dolari.
O farsă virală încheiată prost a dus la strângerea a peste 280.000 de dolari pentru angajatul unui magazin. Cum a încercat un streamer să îi fure banii
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 10:21, Life-Inedit
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Într-un videoclip viral postat pe TikTok și redistribuit pe rețelele de socializare, un streamer a întrebat angajatul unui magazin cât este ceasul.

Potrivit Parade News, după ce angajatul și-a scos telefonul ca să îi răspundă streamerului la întrebare, acesta din urmă și-a apropiat propriul telefon de al lui și a redat sunetul pentru o tranzacție.

Streamerul a vrut să îl păcălească pe angajat, redând un sunet preînregistrat care să îl facă să creadă că i-a luat bani din cont.

„Mulțumesc, tocmai am luat 10 dolari”, i-a spus bărbatul cunoscut pe rețelele de socializare.

Angajatul a fost luat prin surprindere și nu a înțeles farsa.

„Am copii acasă care s-au dus la culcare fără mine Trebuia să fiu acasă acum o oră, dar încă sunt aici la muncă. Acum probabil o să fiu dat afară din magazin din cauza ta. Nu-i amuzant”, i-a răspuns angajatul.

Utilizatorul TikTok a început să-și ceară scuze, iar angajatul i-a spuscă „nu-ți pare rău, probabil faci bani din asta. Nici măcar nu-mi pot plăti ipoteca. Și am patru copii acasă”, potrivit sursei citate.

Mai multe persoane au reacționat în urma filmulețului viral. A fost începută o strângere de fonduri pentru angajat.

„Această strângere de fonduri are ca scop apărarea unei persoane care muncește și care nu ar trebui să se teamă că își pierde locul de muncă pentru că cineva își dorea conținut și click-uri. Dacă puteți, vă rugăm să donați și să distribuiți petiția pentru a combate hărțuirea, instigarea la furie și pentru a arăta acestui angajat că oamenilor le pasă”, se arată în descrierea pentru strângerea de fonduri.

Până la momentul actual, s-au adunat peste 280.000 de dolari pentru angajat.

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