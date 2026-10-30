Paste, salam, înghețată și tiramisu tricotate. Restaurantul unde toată mâncarea este croșetată și cusută

Restaurantul inedit prezintă o serie impresionantă de produse tricotate. Lasagna, ravioli, tipuri de salam, fripturi, tiramisu, cannoli, înghețată, toate au fost realizate de artista Kate Jenkins.

Ea le-a tricotat, brodat, cusut și apoi le-a așezat ca într-un restaurant. Din țesătură au mai fost realizate ustensilele, sticlele de bătură și mobilierul de bucătărie.

Toate pot fi admirate la „Kate’s Knitalian”, o expoziție deschisă vineri la galeria Air Contemporary din Londra. Continuarea pe Mediafax Italia.