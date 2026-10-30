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Paste, salam, înghețată și tiramisu tricotate. Restaurantul unde toată mâncarea este croșetată și cusută

Un restaurant cu specific italian oferă produce bizare. Este vorba despre produse alimentare tricotate. De fapt, nu este un restaurant adevărat, ci o expoziție de artă deschisă la o galerie din Londra.
Paste, salam, înghețată și tiramisu tricotate. Restaurantul unde toată mâncarea este croșetată și cusută
sursa foto: FB, Kate Jenkins Art
Petru Mazilu
30 oct. 2026, 10:51, Social
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Restaurantul inedit prezintă o serie impresionantă de produse tricotate. Lasagna, ravioli, tipuri de salam, fripturi, tiramisu, cannoli, înghețată, toate au fost realizate de artista Kate Jenkins.

Ea le-a tricotat, brodat, cusut și apoi le-a așezat ca într-un restaurant. Din țesătură au mai fost realizate ustensilele, sticlele de bătură și mobilierul de bucătărie.

Toate pot fi admirate la „Kate’s Knitalian”, o expoziție deschisă vineri la galeria Air Contemporary din Londra. Continuarea pe Mediafax Italia.

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