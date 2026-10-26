Celebra Oxford Street din Londra se transformă radical. Circulația mașinilor și autobuzelor, interzisă definitiv

Celebra Oxford Street din centrul Londrei, vizitată zilnic de aproximativ o jumătate de milion de oameni, a devenit zonă pietonală pe o porțiune de aproape un kilometru. Potrivit Reuters, circulația rutieră a fost interzisă permanent, printr-o măsură pregătită de peste două decenii.

Restricțiile se aplică mașinilor personale, autobuzelor, taxiurilor, bicicletelor, trotinetelor și altor vehicule. Acestea sunt redirecționate pe străzile din apropiere, iar pietonii au la dispoziție un spațiu mai mare pentru plimbări și cumpărături.

Există însă câteva excepții. Vehiculele de intervenție au acces permanent, iar cele care aprovizionează magazinele pot intra în zonă între miezul nopții și ora 7.00. Sunt permise și scuterele electrice destinate persoanelor cu mobilitate redusă.

O transformare pregătită de peste 20 de ani

Primarul Londrei, Sadiq Khan, consideră că eliminarea traficului reprezintă începutul unei noi perioade pentru una dintre cele mai importante destinații comerciale din Marea Britanie.

Autoritățile vor să transforme strada într-un spațiu mai atractiv pentru turiști, cumpărători și locuitori, după ce zona a trecut printr-o perioadă dificilă în urma pandemiei de COVID-19.

Mai multe magazine cunoscute, inclusiv House of Fraser și Topshop, și-au închis unitățile de pe Oxford Street în ultimii ani. În locul unor spații comerciale au apărut magazine de dulciuri americane, iar zona și-a pierdut o parte din atractivitatea pentru cumpărători.

Prin noul proiect, administrația londoneză speră să readucă Oxford Street printre cele mai atractive zone comerciale din lume, alături de Times Square din New York, Champs-Élysées din Paris și La Rambla din Barcelona.

„Revitalizarea Oxford Street va stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică în capitală”, a declarat luni edilul londonez, la inaugurarea zonei pietonale.

Primarul a menționat că transformarea străzii a fost discutată timp de mai multe decenii, dar proiectele anterioare nu au fost duse la capăt.

Zeci de copaci și două piețe publice, până în 2027

Transformarea Oxford Street nu se oprește la interzicerea circulației. Autoritățile pregătesc amenajarea a două piețe publice, plantarea a peste 50 de copaci și instalarea a peste 100 de bănci.

Vor apărea și mese, zone de relaxare, indicatoare noi și un sistem de iluminat îmbunătățit. Primele amenajări sunt programate să fie finalizate până la sfârșitul primăverii anului 2027.

În perioada premergătoare Crăciunului, se vor face mai puține lucrări, pentru a nu încurca activitatea magazinelor, într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului.

Oxford Street găzduiește numeroase magazine internaționale, printre care Selfridges, John Lewis, Marks & Spencer și Tiffany & Co. Zona atrage zilnic aproximativ 500.000 de vizitatori, iar autoritățile speră că noile amenajări vor încuraja oamenii să petreacă mai mult timp aici.

Decizia stârnește și nemulțumiri

Deși proiectul este susținut de mai multe companii și organizații comerciale, nu toată lumea privește schimbarea cu entuziasm.

Reprezentanții administrației locale din Westminster avertizează că interzicerea circulației pe Oxford Street poate provoca aglomerație pe străzile învecinate, unde vor fi redirecționate autobuzele, taxiurile și celelalte vehicule.

Tim Barnes, vicepreședinte al Consiliului Local Westminster, a criticat ritmul în care este pus în aplicare proiectul.

El a avertizat că autoritățile trebuie să găsească soluții pentru accesul în zonă, poluare, curățenie și siguranță publică, înainte ca problemele să se agraveze: „Traficul va fi împins pe străzile mici din apropiere, provocând probleme economice și de mediu”.

Autoritățile de transport din Londra au anunțat că vor urmări modul în care funcționează noile restricții și vor analiza consecințele asupra circulației.

Pentru turiștii care vizitează Londra, Oxford Street rămâne accesibilă cu metroul. Stațiile de autobuz din zona pietonală au fost mutate pe străzile din apropiere.