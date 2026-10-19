O plantă rară, salvată de la dispariție în Londra. Proiectul care a mobilizat comunitatea locală

Peste 1.000 de exemplare de Turritis glabra, una dintre cele mai rare plante sălbatice din Londra, au fost cultivate și plantate de voluntari în mai multe zone ale capitalei britanice, în primul an al unui proiect de conservare coordonat de organizațiile Citizen Zoo și Habitats & Heritage, relatează BBC.

Planta, importantă pentru albine, fluturi și unele specii rare de molii, este reintrodusă în zonele în care creștea în trecut.

Cum au reușit voluntarii să salveze planta

În luna martie, voluntarii din cadrul inițiativei Mighty Mustard au participat la un atelier în care au învățat să semene semințele de mici dimensiuni. Aceștia au primit ghivece, tăvi pentru răsaduri și pământ, pentru a cultiva plantele acasă.

Semințele au provenit din ultimele două populații cunoscute ale speciei din Londra, aflate în Lesnes Abbey Woods, în Bexley, și la rezervorul Stain Hill, în Richmond-upon-Thames.

„Suntem pasionați de implicarea oamenilor în inițiative de conservare. Prin acest proiect, ne-am bucurat să le oferim locuitorilor oportunitatea unică de a contribui direct la protejarea uneia dintre cele mai rare plante din Londra”, a declarat Charlotte Harris, responsabilă pentru conservarea naturii în cadrul Habitats & Heritage.

„Am observat că voluntarii s-au atașat foarte mult de aceste plante”, a adăugat aceasta.

Exemplarele cultivate au fost plantate în Wimbledon Common, Hounslow Heath, Lesnes Abbey Woods și Barnes Common.

Ultima acțiune de plantare este programată marți, în Home Park, din cadrul complexului Hampton Court Palace. Vor fi folosite plante crescute separat de echipa de grădinari a Historic Royal Palaces și de voluntari.

Proiectul a beneficiat și de sprijinul botanistului Mark Spencer.

„Sperăm ca acest model să poată fi folosit drept exemplu pentru protejarea altor plante rare, cu implicarea voluntarilor în același mod”, a declarat Harris.

O specie amenințată de dispariție

Turritis glabra este o plantă erbacee originară din Marea Britanie, care a înregistrat un declin puternic din cauza distrugerii habitatelor și a schimbărilor în gestionarea terenurilor.

Se estimează că specia mai supraviețuiește în aproximativ 30 de locuri din Anglia.

Aceasta este clasificată drept aproape amenințată pe Lista Roșie a Marii Britanii și drept specie pe cale de dispariție în Anglia.

Planta poate ajunge la aproximativ un metru înălțime, produce flori albe delicate și crește în special în habitate deschise, inclusiv în zone în care solul a fost perturbat. Ea reprezintă și o resursă importantă pentru insectele polenizatoare.

Londra a pierdut deja 185 de specii de plante

Elliot Newton, director pentru refacerea ecosistemelor în cadrul Citizen Zoo, a declarat că organizația intenționează să dezvolte și alte proiecte de conservare, pe fondul schimbărilor climatice.

„Numai în Londra am pierdut 185 de specii de plante. Acestea au dispărut în perioada recentă”, a explicat Newton.

Printre speciile pe care organizația dorește să le protejeze se numără și o plantă cățărătoare originară din Marea Britanie, cunoscută sub numele de copse bindweed.

Turritis glabra este prima specie de plantă inclusă într-un proiect de conservare al Citizen Zoo în Londra. Organizația a desfășurat anterior și inițiative dedicate castorilor, șoarecilor de apă, unor melci rari și berzelor albe.

Un alt proiect, Hop of Hope, a implicat voluntari care au crescut acasă, din ouă, exemplare de lăcuste de mlaștină de mari dimensiuni, eliberate ulterior în zonele umede din Norfolk.

Proiectul pentru salvarea plantei rare este finanțat prin fondul Green Roots al autorităților londoneze și de compania Thames Water. La inițiativă participă și mai multe organizații și administrații locale.

„Aceste proiecte pot părea mici, dar contribuie la protejarea viitorului orașului”, a subliniat Newton.