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România a intrat în Cartea Recordurilor după o acțiune de împădurire în Prahova. Peste 3.200 de oameni au participat la eveniment

România a stabilit sâmbătă, 7 noiembrie, un nou record Guinness World Records în cadrul evenimentului „Pădurea Prieteniei”, organizat în satul Cărbunari, județul Prahova.
România a intrat în Cartea Recordurilor după o acțiune de împădurire în Prahova. Peste 3.200 de oameni au participat la eveniment
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Sursa foto: Facebook/Natalia Intotero
Oana Antipa
07 nov. 2026, 18:29, Social
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În total, 2.512 arbori au fost plantați simultan, iar acțiunea a reunit peste 3.200 de participanți, potrivit ministrului Mediului, Natalia Intotero.

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Performanța a depășit precedentul record mondial, stabilit în India, unde 2.055 de persoane participaseră la o acțiune similară, conform informațiilor transmise de Garda Națională de Mediu.

Peste 3.200 de participanți și 35.000 de puieți asigurați de Romsilva

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că evenimentul a beneficiat de sprijinul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, care a pus la dispoziție 35.000 de puieți pentru realizarea noii păduri.

Dintre cele peste 3.200 de persoane prezente, 2.512 au participat la plantarea simultană care a permis omologarea recordului mondial.

La acțiune au participat reprezentanți ai Guvernului, ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Consiliului Județean Prahova, ai Primăriei Poienarii Burchii și ai instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Mediului.

Printre oficialii prezenți s-au numărat și miniștrii Ștefan Radu Oprea și Mihai Alexandru Ghigiu.

Peste 50 de companii și mii de voluntari au contribuit la stabilirea recordului

Evenimentul a fost organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, cu sprijinul Ministerului Mediului și al Romsilva.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, mobilizarea a inclus peste 50 de companii, cinci universități, trei licee silvice, organizații neguvernamentale și instituții publice.

La plantare au participat și 20 de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, conduși de comisarul general adjunct Marius Andrei Niță.

Acesta a subliniat că succesul inițiativei trebuie evaluat nu doar prin recordul stabilit, ci și prin rezultatele pe termen lung ale împăduririi.

Natalia Intotero: „Adevărata reușită este moștenirea verde lăsată generațiilor viitoare”

Ministrul Mediului a evidențiat importanța colaborării dintre autorități, mediul privat și voluntari pentru realizarea unor proiecte de protecție a naturii.

„Dincolo de recordul mondial, adevărata reușită este moștenirea verde lăsată generațiilor viitoare. Fiecare copac plantat reprezintă o investiție în sănătatea mediului, în calitatea vieții și în viitorul copiilor noștri”, a declarat Natalia Intotero.

Organizatorii au prevăzut un program de îngrijire a plantației pe o perioadă de cinci ani, astfel încât puieții să aibă condițiile necesare pentru a se dezvolta.

Proiectul „Pădurea Prieteniei” urmărește astfel atât implicarea comunității în protejarea mediului, cât și crearea unei suprafețe împădurite care să producă beneficii ecologice pe termen lung.

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