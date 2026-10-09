O bunică de 61 de ani a depășit un record mondial. Exercițiul aparent simplu pe care l-a făcut timp de cinci ore

Fostă profesoară, DonnaJean Wilde a devenit cunoscută pentru rezistența sa extraordinară la unul dintre cele mai solicitante exerciții pentru musculatura trunchiului, scrie Blic. Noua performanță depășește cu aproape 30 de minute timpul pe care îl înregistrase anterior.

În 2024, canadianca reușise să mențină poziția plank timp de patru ore, 30 de minute și 11 secunde. Acum, a ajuns la cinci ore, un rezultat care presupune menținerea corpului într-o poziție statică pentru o perioadă extrem de lungă.

Totul a început după ce și-a rupt brațul. Exercițiul care i-a schimbat viața

Povestea DonnaJean Wilde a început în 2013, când copiii săi au descoperit exercițiul plank și au început să se întreacă pentru a vedea cine poate rezista mai mult. În aceeași perioadă, femeia suferise o fractură la braț și nu își mai putea continua activitățile sportive obișnuite.

Din cauza imobilizării, alergarea devenise imposibilă, iar deplasările erau dificile. A descoperit însă că putea practica plank, exercițiu în care corpul este susținut pe antebrațe și vârfurile picioarelor. „Nu puteam alerga. Abia puteam merge pe stradă cu brațul imobilizat, dar puteam face plank”, a povestit ea într-un interviu acordat revistei Impact.

Experiența a reprezentat începutul unei pasiuni care avea să o transforme într-o sportivă cu performanțe mondiale. În timpul pandemiei, copiii săi au provocat-o din nou să vadă cât poate rezista în această poziție. Rezultatul a fost surprinzător chiar și pentru familie: două ore. Din acel moment, DonnaJean a început să se antreneze sistematic, cu obiectivul de a depăși recordul mondial.

Sute de flotări zilnic și un alt record mondial

Performanța de cinci ore nu este rezultatul unui singur tip de exercițiu. DonnaJean Wilde urmează un program care combină plank, flotări, alergare și antrenamente cu greutăți. Potrivit relatărilor despre rutina sa sportivă, femeia efectuează sute de flotări zilnic și a introdus în pregătire inclusiv exerciții de îndreptări cu greutăți.

În 2024, canadianca a stabilit și un record mondial la flotări, după ce a efectuat 1.575 de repetări într-o singură oră, depășind precedentul rezultat de 1.207. Recordul la flotări a fost ulterior depășit de o altă sportivă, însă DonnaJean a continuat să își testeze limitele fizice. Ea a vorbit și despre problemele cu care se confruntă, inclusiv dureri cronice și amorțeală la nivelul mâinilor. Potrivit propriilor declarații, exercițiile de forță au ajutat-o să își îmbunătățească semnificativ capacitatea de prindere.

Plank-ul solicită în special musculatura abdominală, a spatelui și a umerilor. Totuși, menținerea poziției timp de mai multe ore reprezintă o performanță extremă, care nu trebuie confundată cu recomandările obișnuite de antrenament.