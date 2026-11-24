Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, agresiunea s-ar fi produs în seara zilei de 8 octombrie, în jurul orei 22:00, la o intersecție din Sectorul 5.

Anchetatorii suspectează că doi dintre cei implicați, împreună cu un adolescent în vârstă de 17 ani la momentul incidentului, ar fi atacat o persoană, lovind-o de mai multe ori în zona corpului cu obiecte contondente.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni, însă polițiștii nu au precizat gravitatea acestora și nici dacă a fost necesară internarea în spital.

Din cercetări a reieșit că alte cinci persoane, între care un minor de 16 ani, ar fi contribuit la comiterea faptelor.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi urmărit victima, iar doi dintre ei ar fi preluat de la adolescentul de 16 ani unul dintre obiectele folosite în timpul agresiunii și l-ar fi ascuns.

Opt persoane reținute după o acțiune a polițiștilor

La 23 noiembrie, polițiștii Secției 19 au pus în aplicare opt mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate de implicare în incident.

În urma audierilor și a administrării probelor, toate cele opt persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

Ulterior, autoritățile judiciare au dispus arestarea preventivă a trei dintre suspecți pentru 30 de zile, în timp ce ceilalți cinci au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Dosar penal pentru lovire, complicitate și tulburarea ordinii publice

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Dosarul vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe, complicitate la lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Conform Poliției Capitalei, incidentul ar fi provocat o stare de teamă și indignare în rândul persoanelor prezente în zonă.

Reprezentanții instituției atrag atenția că actele de violență comise în spațiul public pot pune în pericol integritatea fizică a cetățenilor și pot genera un sentiment de insecuritate.

Poliția subliniază că astfel de fapte sunt tratate cu seriozitate și că prevenirea și combaterea violenței reprezintă priorități ale forțelor de ordine.