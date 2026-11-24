Zece zile de mers pe jos pe Via Transilvanica au fost asociate cu îmbunătățirea unor indicatori ai sănătății cardiovasculare și cu schimbări favorabile la nivel emoțional, potrivit rezultatelor unui studiu observațional prezentat marți de MedLife, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul MINA, în București. Cercetarea a fost realizată în perioada iulie-septembrie, iar la studiu au participat 62 de persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, care au parcurs pe jos cel puțin 150 de kilometri pe trasee din Via Transilvanica, în decurs de zece zile.

Analizele de laborator efectuate înainte și după experiență au arătat o scădere medie cu 9% a colesterolului total, cu 15% a LDL-colesterolului, cunoscut drept colesterolul „rău”, și cu aproximativ 10% a trigliceridelor. În același timp, HDL-colesterolul, cunoscut drept colesterolul „bun”, a crescut în medie cu 5%. De asemenea, ponderea participanților care prezentau cel puțin o valoare lipidică crescută sau foarte crescută a scăzut de la 38%, înainte de începerea traseului, la 12% la evaluarea finală. Dintre cei 23 de participanți care aveau inițial valori crescute, 16 au ajuns să aibă toți cei trei parametri în intervalul normal. Studiul a urmărit și schimbările emoționale apărute în urma efortului fizic și a ieșirii din rutina zilnică. Potrivit chestionarului MEDS, scorul de eustres, forma de stres percepută ca mobilizatoare, a crescut cu 7%, în timp ce scorul de distres, asociat stresului negativ, a scăzut cu 14%. Dincolo de rezultatele analizelor, participanții au vorbit despre o mai mare încredere în propriile forțe, perseverență și capacitatea de a face față situațiilor dificile. Toți cei 62 de participanți au declarat că își doresc să revină pe Via Transilvanica.

„Profilul lipidic este un indicator important al riscului cardiovascular, iar scăderile observate după 10 zile de mers pe jos în cazul colesterolului total, LDL-colesterolului și trigliceridelor, precum și creșterea HDL-colesterolului, conturează o evoluție favorabilă”, a declarat Dr. Lăcrămioara Petrescu, medic primar cardiologie, MedLife Medical Park.

Reprezentanții MedLife susțin că rezultatele cercetării evidențiază importanța activității fizice și a timpului petrecut în natură pentru sănătatea fizică și emoțională. Studiul a urmărit să analizeze modul în care expunerea controlată la provocări fizice și mentale poate influența capacitatea de adaptare și reziliența participanților.