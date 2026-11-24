Pompierii militari din cadrul Detașamentului Bistrița au intervenit marți după-amiază, în urma unei solicitări privind prezența unui miros de gaz într-o sală de clasă a grădiniței, anunță ISU Bistrița-Năsăud.

La momentul intervenției, în unitate nu se aflau copii.

Verificările efectuate împreună cu reprezentanții operatorului de distribuție a gazelor naturale nu au indicat acumulări de gaze în interiorul clădirii. Au fost însă identificate scurgeri ușoare în două zone din exteriorul imobilului.

Ca măsură de siguranță, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată până la remedierea deficiențelor constatate.

Echipele specializate ale operatorului de distribuție vor efectua miercuri dimineață, începând cu ora 07:00, verificări suplimentare ale instalațiilor.

Consiliul de administrație al unității de învățământ a decis suspendarea preventivă a activității cu prezență fizică pentru toate cele șase grupe de preșcolari, măsura urmând să fie menținută până la remedierea avariei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud menține legătura cu Inspectoratul Școlar Județean pentru monitorizarea situației și analizarea eventualelor măsuri preventive suplimentare.