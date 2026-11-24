Incidentul s-a produs duminică, 22 noiembrie, în jurul orei 17:20, la stadionul „Francisc Neuman” din Arad, în timpul partidei dintre UTA Arad și Universitatea Craiova.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, membrii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au observat, la una dintre porțile de acces, un suporter care avea asupra sa o sticlă cu băutură alcoolică.

Forțele de ordine i-au explicat că introducerea și deținerea alcoolului în incinta arenei sunt interzise și i-au solicitat să renunțe la sticlă.

Bărbatul ar fi refuzat în repetate rânduri să respecte indicațiile, motiv pentru care jandarmii au decis să îl scoată din mulțime pentru aplicarea măsurilor legale.

Fiul de 17 ani a intervenit și a lovit un jandarm

În timpul intervenției, fiul bărbatului, un adolescent de 17 ani, a încercat să își ajute tatăl și, potrivit Jandarmeriei, a lovit unul dintre militarii implicați în acțiune.

Minorul a fost condus la autospeciala Jandarmeriei, însă conflictul nu s-a încheiat aici.

Tatăl adolescentului a intervenit din nou, încercând să îl scoată pe acesta din vehiculul forțelor de ordine.

Bărbatul a adresat injurii jandarmilor și a refuzat să se legitimeze. În momentul în care militarii au încercat să îl imobilizeze și să îl încătușeze, acesta ar fi lovit un alt jandarm.

Doi jandarmi au ajuns la spital. Dosar penal pentru ultraj

În urma altercației, cei doi jandarmi agresați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Arad.

Tatăl și fiul au fost conduși la sediul Poliției pentru continuarea verificărilor și întocmirea documentelor procedurale privind săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Amenzi pentru suporter și pentru stewardul care i-a permis accesul

Pe lângă cercetările penale, incidentul s-a soldat și cu sancțiuni contravenționale.

Stewardul care a permis accesul unei persoane cu o sticlă de alcool în arena sportivă a fost amendat pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

De asemenea, suporterul care deținea băutura alcoolică a primit o amendă în baza aceleiași legi.