Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Română, incidentul s-a produs în jurul orei 22:10, în timpul plecării participanților din zona Arestului Central. O femeie ar fi tulburat ordinea și liniștea publică prin strigăte și manifestări vocale repetate.

La solicitarea forțelor de ordine, aceasta ar fi refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identității. În consecință, a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție cu o autospecială a jandarmeriei.

Pe parcursul deplasării, femeia ar fi devenit recalcitrantă și l-ar fi agresat pe unul dintre jandarmi, mușcându-l de mână și lovindu-l în zona feței. În urma atacului, militarul a suferit leziuni.

Dosar penal pentru ultraj și amendă de 2.000 de lei

După ce a fost identificată la sediul Secției 14 Poliție, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pentru infracțiunea de ultraj, prevăzută de articolul 257 din Codul penal.

Totodată, femeia a fost amendată cu 2.000 de lei pentru încălcarea prevederilor articolului 2, punctele 25 și 31 din Legea 61/1991, privind sancționarea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

În timpul procedurilor desfășurate la sediul poliției, în exteriorul instituției s-au adunat aproximativ 25 de persoane, susținători ai femeii.

În jurul orei 00:40, în urma unui apel la 112, la fața locului au fost solicitate un echipaj de poliție și unul medical.

Ulterior, în jurul orei 02:00, femeia a cerut asistență medicală, acuzând dureri la nivelul unui genunchi. Aceasta a fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri medicale, sub escorta unui echipaj de poliție.

Jandarmul agresat s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru efectuarea examinării medico-legale.

Jandarmeria Română a precizat că documentele întocmite au fost înaintate organelor judiciare competente, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Instituția condamnă orice formă de violență îndreptată împotriva personalului care își exercită atribuțiile legale și susține că intervențiile jandarmilor se desfășoară cu respectarea legii și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.