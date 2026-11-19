De Ziua Internațională a Bărbatului, marcată joi, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu lansează un apel la conștientizare și prevenție, cu accent pe riscul de suicid.

Sănătatea mintală a bărbaților rămâne o problemă care, de multe ori, trece neobservată. Presiunea de a părea puternici, teama de a fi judecați și stereotipurile potrivit cărora bărbații trebuie să își gestioneze singuri problemele îi pot împiedica să vorbească despre suferința psihică și să solicite sprijin specializat.

În spatele izolării, al iritabilității sau al schimbărilor de comportament se pot ascunde depresia, anxietatea și alte dificultăți emoționale. Atunci când aceste probleme nu sunt recunoscute și tratate la timp, riscul unor comportamente autodistructive poate crește, suicidul fiind una dintre cele mai grave consecințe.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu atrag atenția că solicitarea ajutorului medical nu trebuie privită ca un semn de slăbiciune, ci ca un pas firesc pentru protejarea sănătății și a vieții.

„Sănătatea nu este completă fără componenta sa mintală. De Ziua Internațională a Bărbatului, mesajul nostru este unul de susținere directă: suferința psihică nu este o dovadă de slăbiciune, ci o realitate medicală care poate și trebuie tratată”, a transmis managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache. Acesta adaugă că unitatea medicală asigură resursele necesare și un mediu sigur, confidențial și profesionist, unde fiecare pacient să poată accesa asistență de specialitate fără teama de a fi judecat sau etichetat. „Îi îndemn pe toți bărbații care trec prin momente dificile să nu amâne vizita la medic”, adaugă Fotache.

Depresia netratată poate avea consecințe grave

Din perspectivă medicală, identificarea timpurie a problemelor de sănătate mintală este esențială. Directorul medical al spitalului, dr. Dragoș Popescu, atrage atenția asupra riscurilor asociate depresiei nediagnosticate și netratate, dar și asupra tendinței unor bărbați de a-și ascunde suferința.

„Din perspectivă clinică, nediagnosticarea și netratarea la timp a depresiei în rândul bărbaților pot avea consecințe tragice, suicidul rămânând o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Bărbații tind adesea să își mascheze suferința emoțională prin izolare sau alte mecanisme de adaptare nesănătoase. Integrarea serviciilor de psihiatrie și psihologie în structura medicală de urgență și de ambulatoriu ne permite să intervenim rapid. Prevenția începe cu un simplu consult, iar depistarea timpurie a semnelor de alarmă salvează vieți”, a declarat dr. Dragoș Popescu.

Familia și cei apropiați pot observa primele semne

Un rol important în prevenirea situațiilor de criză îl au și membrii familiei, prietenii sau colegii. Schimbările bruște de comportament, retragerea din viața socială, pierderea interesului pentru activitățile obișnuite sau exprimarea repetată a disperării nu ar trebui ignorate.

Directorul de Îngrijiri Medicale al SCJU Sibiu, Laurențiu Ghinoiu, subliniază importanța empatiei și a atenției acordate celor din jur.

„Echipa de asistenți medicali se află în permanență în prima linie a interacțiunii cu pacienții și observă adesea nu doar durerea fizică, ci și pe cea sufletească. Îngrijirea medicală de calitate înseamnă și empatie, ascultare activă și suport emoțional. Ne asigurăm că personalul nostru este pregătit să identifice pacienții aflați în vulnerabilitate psihică și să le ofere un spațiu de siguranță. Îndemnul nostru către comunitate este să fim mai atenți la tații, frații, fiii sau colegii noștri și să îi sprijinim să ceară ajutorul asistenților și medicilor atunci când povara devine prea mare”, a transmis acesta.

Mesajul transmis de medici de Ziua Internațională a Bărbatului este unul clar: problemele de sănătate mintală trebuie luate în serios, iar ajutorul trebuie solicitat înainte ca suferința să devină o situație de criză. Discuția cu un specialist sau cu o persoană de încredere poate fi primul pas către sprijin și tratament. În cazul unui pericol imediat sau al riscului de suicid, este importantă solicitarea ajutorului de urgență la 112.