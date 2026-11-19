Raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), citat de The Guardian, analizează libertatea femeilor de a lua propriile decizii privind viața sexuală în cadrul căsătoriei sau al relațiilor de cuplu.

Aproape jumătate dintre femeile din vestul și centrul Africii nu pot refuza

În Africa de Vest și Centrală, 45% dintre femeile analizate spun că nu pot refuza relațiile sexuale cu soțul sau partenerul. Procentul ajunge la 33% în Africa de Est și Australă, precum și în statele arabe. În America Latină și Caraibe, una din zece femei se confruntă cu aceeași situație. O analiză realizată în opt țări arată că fetele cu vârste între 15 și 19 ani au mai puțină libertate de decizie decât femeile de 45-49 de ani. Cercetarea a inclus Angola, Republica Democrată Congo, Kazahstan, Malawi, Mali, Nigeria, Tadjikistan și Zambia.

În unele țări, soții sunt chiar protejați de lege

Jean-Paul Murunga, avocat în cadrul organizației pentru drepturile omului Equality Now, avertizează că legislația din numeroase state nu oferă suficientă protecție femeilor căsătorite. Potrivit unei analize realizate de organizație în 2024, șapte țări africane prevăd excepții legale care îi protejează explicit pe soți de urmărirea penală pentru viol conjugal. Printre acestea se numără Coasta de Fildeș, Etiopia și Sudanul de Sud.

În Tanzania și Eritreea, violul conjugal este incriminat numai în anumite situații, inclusiv atunci când soții nu locuiesc împreună. „Căsătoria nu înseamnă un consimțământ permanent sau implicit”, a explicat Murunga. În cazul căsătoriilor cu minori, aceste lacune legislative pot lăsa fetele fără protecție împotriva abuzurilor sexuale.

No woman should face intimidation for speaking out against FGM. Listen without judgement. Protect privacy. Respect survivors’ choices. Hold officials accountable. Our cards explain how to help safely. A Girl At A Time

#EndFGMSL https://t.co/7Godxw6Zxy — AGirlAtATime (SL) (@agirlatatime) October 15, 2026

Alimatu Dimonekene, fondatoarea organizației A Girl At A Time din Sierra Leone, spune că în unele comunități relațiile sexuale sunt considerate o obligație a soției. Potrivit acesteia, multe femei nu recunosc experiențele de abuz drept violență sexuală, iar unele ajung să se învinovățească.

România: aproape jumătate dintre femei au suferit o formă de violență în cuplu

Problema violenței în relațiile de cuplu este documentată și în România, deși datele europene măsoară un fenomen mai larg decât imposibilitatea de a refuza relațiile sexuale. Potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE), 49% dintre femeile din România care au avut un partener au suferit, la un moment dat, violență psihologică, fizică sau sexuală din partea acestuia.

Datele poliției centralizate de EIGE arată că, în 2022, au fost înregistrate 655 de femei victime ale violenței sexuale în familie. Aceste cazuri includ violul și agresiunea sexuală. În România, violul poate fi pedepsit și atunci când agresorul este soțul victimei. Codul penal prevede sancțiuni mai severe atunci când fapta este comisă de un membru de familie sau de o persoană care locuiește cu victima. Raportul ONU atrage atenția că dreptul de a refuza relațiile sexuale trebuie respectat indiferent dacă persoanele sunt căsătorite sau trăiesc într-o relație de cuplu.