Decizia a fost luată miercuri, 18 noiembrie 2026, de judecătorul Antonio Piña, care a considerat că plângerea și probele preliminare prezentate justifică deschiderea procedurilor penale.

Plângerea împotriva lui Iglesias a fost depusă de organizația pentru drepturile femeilor Women’s Link Worldwide, în numele celor două foste angajate.

Cazul a ajuns în atenția publică după o investigație jurnalistică realizată de publicația spaniolă elDiario.es în colaborare cu postul american Univision.

Agresiuni fizice, sexuale, tratamente umilitoare

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters și Associated Press, cele două femei au declarat că au lucrat timp de aproximativ zece luni, în 2021, la reședințele lui Julio Iglesias din Caraibe.

Ele susțin că artistul le-ar fi supus unor comportamente abuzive, inclusiv agresiuni fizice și sexuale, precum și unor tratamente umilitoare.

Relatările lor au fost prezentate inițial în cadrul investigației jurnalistice publicate de elDiario.es și Univision, care a inclus mărturii ale unor foști angajați și documente legate de perioada în care aceștia au lucrat pentru cântăreț.

Cele două femei au apelat la Women’s Link Worldwide pentru sprijin juridic și au cerut autorităților spaniole să examineze acuzațiile.

Ce va cerceta instanța și ce acuzații au fost respinse

Judecătorul Antonio Piña a decis că ancheta va viza posibile infracțiuni împotriva libertății sexuale, agresiunea și tratamentele degradante. În ceea ce privește faptele cercetate, decizia se referă la cele care ar fi avut loc după data de 5 octombrie 2021.

În schimb, judecătorul a respins părțile plângerii referitoare la presupusul trafic de persoane și la încălcarea drepturilor lucrătorilor. Prin urmare, aceste acuzații nu fac parte din ancheta penală deschisă în urma deciziei de miercuri.

Cele două reclamante au fost chemate să se prezinte în fața instanței pentru audieri la data de 3 februarie 2027. Până atunci, procedurile vor continua în cadrul anchetei.

Cum a ajuns cazul în fața justiției spaniole

Acuzațiile au devenit publice în ianuarie 2026, când elDiario.es și Univision au publicat rezultatele unei investigații jurnalistice comune.

Cele două redacții au relatat că mai multe foste angajate au descris condiții de muncă dificile și un climat de control și intimidare în reședințele artistului.

Investigația s-a concentrat asupra mărturiilor a două femei care au formulat acuzații de agresiune sexuală și fizică. Potrivit publicațiilor, jurnaliștii au încercat în repetate rânduri să obțină un punct de vedere din partea lui Iglesias și a reprezentanților săi.

Plângerea inițială a fost adresată procurorilor instanței Audiencia Nacional.

Procurorii au susținut ulterior că justiția spaniolă nu avea jurisdicție asupra faptelor reclamate, întrucât acestea ar fi avut loc în afara Spaniei, iar femeile nu locuiau în această țară.

Cele două reclamante au depus apoi o plângere direct la instanță. Judecătorul a decis acum că există suficiente elemente preliminare pentru deschiderea unei anchete penale.

Julio Iglesias neagă acuzațiile

Julio Iglesias a respins acuzațiile formulate de cele două foste angajate. În declarații publicate anterior pe rețelele de socializare, artistul le-a calificat drept „complet false”.

Într-un mesaj public anterior, Iglesias a afirmat că nu a abuzat, constrâns sau lipsit de respect nicio femeie. Reprezentanții săi nu au oferit imediat un comentariu după anunțarea noii decizii a instanței, potrivit Reuters.

La 83 de ani, Julio Iglesias rămâne unul dintre cei mai cunoscuți artiști latino ai lumii. De-a lungul carierei, a vândut peste 300 de milioane de discuri în 14 limbi și a devenit una dintre cele mai importante figuri ale muzicii pop latino.

Ancheta nu reprezintă o condamnare

Decizia instanței spaniole marchează o nouă etapă într-un caz care a atras atenția presei internaționale, dar nu stabilește vinovăția artistului. În această fază, acuzațiile urmează să fie examinate de autorități, iar probele și declarațiile celor implicați vor trebui evaluate în cadrul procedurilor judiciare.

Următorul moment important este audierea celor două femei, programată pentru 3 februarie 2027.