„România are cea mai mare povară fiscală la concerte, la evenimente, la festivaluri din întreaga Uniune Europeană. Distanța e atât de mare încât e absolut aberant”, a declarat Andrei Șelaru, potrivit gândul.ro.

Fiscalitatea excesivă din domeniul evenimentelor

Șelaru a prezentat în fața deputaților cum dintr-un bilet care costă 200 de lei, aproximativ 80 de lei merg direct către taxe, înainte ca banii să acopere onorariile artiștilor sau costurile de producție.

Directorul Nibiru a explicat că presiunea financiară a crescut accentuat în ultimii ani, odată cu majorarea TVA-ului la bilete de la 5% la 21%. La cota TVA se adaugă și 10% pentru drepturi de autor, 2% taxe locale, 2% taxa de patrimoniu și timbrul muzical de 5%.

Organizatorul a subliniat că toate aceste procente se aplică la cifra de afaceri. „Dacă ne gândim la marile corporații, a fost o întreagă dezbatere și o întreagă problemă cu acea taxă de 1% din cifra de afaceri. Noi aici suntem taxați 5% pe cifra noastră de afaceri”, a spus Șelaru.

În cadrul aceleiași intervenții, Selly a reclamat și nivelul sancțiunilor pentru întârzierile la plată, unde penalitățile ajung la 0,2% pe zi sau 70% pe an, o valoare de zece ori mai mare decât dobânda percepută pentru datoriile fiscale obișnuite către stat.

Totodată, fiscalitatea ridicată face ca România să piardă teren în fața țărilor din regiune în atragerea starurilor internaționale. În timp ce în România taxele cumulate pe bilet ajung la 40%, în Grecia nivelul acestora este de 13%, iar în Ungaria de 14%.

Proiect legislativ pentru modificarea timbrului muzical

În acest context, în Camera Deputaților se află în dezbatere un proiect legislativ care propune modificarea modului de calcul al timbrului muzical.

Inițiativa urmărește înlocuirea cotei de 5% din prețul biletului cu o sumă fixă de 2 lei pe bilet și 5 lei pe abonament de festival, fără a depăși un plafon de 5%. Dacă legea va fi promulgată, pentru un bilet de 200 de lei, timbrul muzical ar urma să scadă de la aproximativ 10 lei la 2 lei.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a spus că legea este „o gură de oxigen necesară pentru industria culturală și artiști”.

Proiectul legislativ se bucură și de susținerea artiștilor (INNA, Smiley, Delia și Theo Rose) și marilor organizatori (Untold, Electric Castle, eMagic, Beach, Please! și Nibiru).