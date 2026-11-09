Prima pagină » Tehnologie » Funcție nouă. WhatsApp îți permite acum să inviți la evenimente și prieteni care nu au aplicația

Funcție nouă. WhatsApp îți permite acum să inviți la evenimente și prieteni care nu au aplicația

Organizarea de evenimente pe WhatsApp se schimbă: poți invita și persoane fără cont, care confirmă participarea printr-un link. Iată ce aduce actualizarea.
Funcție nouă. WhatsApp îți permite acum să inviți la evenimente și prieteni care nu au aplicația
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Andreea Tobias
09 nov. 2026, 12:54, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Organizarea de evenimente pe WhatsApp devine mai simplă: aplicația permite acum trimiterea invitațiilor și către persoane care nu au cont, iar acestea pot confirma participarea fără să descarce aplicația.

Un link este suficient. Creezi evenimentul, adaugi o fotografie de copertă și trimiți linkul, iar invitații fără cont pot vedea detaliile și pot răspunde dacă vin, fără să instaleze aplicația. Noutatea a fost anunțată de compania deținută de Meta, care spune că utilizatorii au cerut un singur loc din care să creeze și să coordoneze evenimente pe WhatsApp, inclusiv cu prieteni care nu folosesc aplicația. Actualizarea vine înaintea sărbătorilor, când se organizează multe întâlniri în familie sau cu prietenii.

Toate evenimentele, într-un singur loc

Aplicația introduce și un spațiu nou, „Acasă pentru evenimente”. De acolo poți crea și trimite invitații personalizate și poți urmări cine a confirmat. Organizatorul poate seta memento-uri și poate permite invitaților să vină însoțiți. În Setări, la secțiunea Evenimente, apare lista completă a evenimentelor trecute și viitoare, atât cele create de tine, cât și cele la care ai fost invitat.

Ce se întâmplă cu datele personale

Numărul de telefon al organizatorului nu este afișat invitaților pe care nu îi cunoaște. Persoanele fără cont WhatsApp văd adresa evenimentului abia după ce confirmă participarea, deci simpla deschidere a linkului nu dezvăluie locul întâlnirii. Mesajele și apelurile personale rămân criptate integral, precizează compania.

De la grupuri la invitați din afara aplicației

Funcția Evenimente a apărut în mai 2024, inițial doar pentru Comunități, iar în vara aceluiași an a fost extinsă la toate grupurile. La jumătatea lui octombrie, WhatsApp introdusese deja apelurile pentru invitați: persoanele fără cont pot intra într-un apel din browserul computerului, după aprobarea organizatorului.

Versiunea actualizată a funcției Evenimente ajunge la toți utilizatorii în următoarele săptămâni.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
Gandul
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
Libertatea
Când va ninge în București, conform meteorologilor Accuweather. Iarna își intră în drepturi mai devreme
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor