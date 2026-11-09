Vreme neobișnuit de caldă în România, urmată de o răcire accentuată. ANM anunță când se schimbă temperaturile

BANAT

În primele două zile, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele obișnuite și se vor situa, în medie, între 9 și 12 grade. Ulterior, temperaturile vor crește treptat, astfel că în intervalul 12-13 noiembrie vor ajunge la medii de aproximativ 20 de grade, mult mai ridicate decât în mod normal.

În perioada 14-16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 8 și 10 grade. După această perioadă este posibilă o nouă creștere a temperaturilor, spre 14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Aceleași fluctuații se vor înregistra și în cazul temperaturilor minime, care vor crește treptat de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8-10 grade în nopțile din perioada 12-14 noiembrie. Ulterior, acestea vor scădea spre 2 grade, iar în perioada 16-22 noiembrie media valorilor nocturne va oscila între 4 și 6 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, pe alocuri, acestea pot fi moderate cantitativ, cu peste 10-15 l/mp.

CRIȘANA

Media temperaturilor maxime va crește treptat de la 8 grade în 9 noiembrie, valori sub cele obișnuite pentru această perioadă, până la 18-19 grade în zilele de 12 și 13 noiembrie, temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî spre 9 grade. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă creștere a valorilor diurne, spre medii de 13-14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de 2-3 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8-10 grade în nopțile din perioada 12-14 noiembrie. Apoi, acestea vor scădea spre 1-2 grade. În perioada 16-22 noiembrie, media valorilor nocturne va crește și va oscila între 4 și 6 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, pe alocuri, acestea pot fi moderate cantitativ, cu peste 10-15 l/mp.

TRANSILVANIA

Până în 11 noiembrie, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele obișnuite și se vor situa, în medie, între 9 și 11 grade. Apoi, temperaturile vor crește treptat, astfel încât în intervalul 12-13 noiembrie vor ajunge la medii de 15-18 grade, mult mai ridicate decât în mod normal.

În perioada 14-16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va fi de 6-8 grade. Ulterior, este posibilă o nouă creștere a acestora, spre 11-12 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de -2…0 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi, acestea vor scădea spre valori în jurul a 0 grade. În perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va oscila între 2 și 4 grade.

Local și temporar, vor fi ploi slabe cantitativ în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie, dar izolat și trecător și în restul perioadei.

MARAMUREȘ

Până în 11 noiembrie, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu medii ale temperaturilor maxime în jurul a 10 grade. Ulterior, se va încălzi, astfel că în ziua de 13 noiembrie media acestora va ajunge la 16-17 grade, valori mult mai ridicate decât în mod normal.

Vremea se va răci semnificativ în perioada 14-16 noiembrie, când media temperaturilor maxime va coborî la 8-9 grade. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă creștere a valorilor diurne, spre medii de 12 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de -1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, acestea vor scădea spre 0 grade. În perioada 17-22 noiembrie, media valorilor nocturne va crește și va oscila între 3 și 5 grade.

Temporar, vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datei de 14 noiembrie, pe alocuri, acestea pot fi moderate cantitativ, cu peste 10-15 l/mp.

MOLDOVA

Media temperaturilor maxime va crește treptat de la 7 grade în 9 noiembrie, valori sub cele obișnuite, până la aproximativ 18 grade în ziua de 13 noiembrie, temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media valorilor diurne va coborî la 6-7 grade în perioada 14-16 noiembrie. După această perioadă este posibilă o nouă creștere, spre medii de 11-12 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Aceleași fluctuații se vor înregistra și în cazul temperaturilor minime, care vor crește treptat de la o medie de -2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 7-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi, acestea vor scădea spre valori în jurul a 0 grade. În perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va oscila între 3 și 5 grade.

Pe alocuri, vor fi ploi slabe și trecătoare în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie. În rest, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

DOBROGEA

Media temperaturilor maxime va crește treptat de la 12 grade în 9 noiembrie, valori obișnuite pentru această perioadă, până la aproximativ 21 de grade în ziua de 13 noiembrie, temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal.

Apoi, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la 9-10 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Din 17 noiembrie este posibilă o nouă creștere a valorilor diurne, spre medii de 14-15 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de 5 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 10-12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie. Ulterior, acestea vor scădea spre 3-5 grade. În perioada 17-22 noiembrie, media valorilor nocturne va crește spre 7-8 grade.

Pe arii restrânse, vor fi ploi slabe în zilele de 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie. În rest, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

MUNTENIA

În primele două zile, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele obișnuite și se vor situa, în medie, între 9 și 12 grade. Apoi, temperaturile vor crește treptat, astfel încât în data de 13 noiembrie vor ajunge la medii de aproximativ 20 de grade, mult mai ridicate decât în mod normal.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va fi de 8-9 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. După această perioadă este posibilă o nouă creștere a temperaturilor, spre 14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Aceleași fluctuații se vor înregistra și în cazul temperaturilor minime, care vor crește treptat de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi, acestea vor scădea spre 2-3 grade. În perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va crește și va oscila între 4 și 6 grade.

Pe alocuri, vor fi ploi slabe și trecătoare în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie. În rest, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

OLTENIA

În primele două zile, valorile termice diurne se vor situa, în medie, între 7 și 10 grade, sub cele obișnuite pentru această perioadă. Apoi, temperaturile vor crește treptat, astfel încât în data de 13 noiembrie vor ajunge la medii de aproximativ 18 grade, mult mai ridicate decât în mod normal.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 8 grade. Ulterior, este posibilă o nouă creștere a acestora, spre 13-14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Aceleași fluctuații se vor înregistra și în cazul temperaturilor minime, care vor crește treptat de la o medie de 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi, acestea vor scădea spre 2 grade. În perioada 16-22 noiembrie, media valorilor nocturne va crește ușor spre 4-5 grade.

Temporar, vor fi ploi slabe în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse în zilele de 14 și 15 noiembrie, precum și în perioada 19-22 noiembrie.

LA MUNTE

În primele două zile, vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 2-4 grade. Apoi, se va încălzi, astfel că în zilele de 12 și 13 noiembrie media acestora va ajunge la 10-11 grade, valori peste cele normale.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va fi de 1-3 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. După această perioadă este posibilă o nouă creștere a temperaturilor, spre 5-6 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește treptat de la o medie de -3…-2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 5-6 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi, acestea vor scădea spre -4 grade. În perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va crește spre 0-2 grade.

Temporar, vor fi ploi în general slabe cantitativ în cea mai mare parte a intervalului. La altitudini de peste 1.500 de metri, în perioadele 9-10 și 14-15 noiembrie, vor fi lapoviță și ninsoare.