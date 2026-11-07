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Dimineață periculoasă. Cod galben de ceață în zeci de localități din patru județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață cinci atenționări nowcasting cod galben de ceață pentru localități din Dolj, Mehedinți, Hunedoara și Caraș-Severin, valabile până la ora 8:00. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
Dimineață periculoasă. Cod galben de ceață în zeci de localități din patru județe
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 07:03, Social
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Județul Dolj are cele mai multe localități sub cod galben de ceață, de la Calafat și Băilești până la Dăbuleni și Bechet, în sudul județului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

În Dolj, ceața afectează localitățile Calafat, Poiana Mare, Maglavit, Cetate, Băilești, Segarcea, Bistreț, Cerăt, Dăbuleni, Sadova, Bechet, Ostroveni, Celaru și zeci de comune din zona Dunării.

În Mehedinți, avertizarea vizează Strehaia, Bălăcița, Tâmna, Oprișor, Butoiești, Punghina, Dârvari, Vlădaia și Obârșia de Câmp, printre altele.

În Hunedoara, ceața s-a instalat la Deva, Brad, Simeria, Ilia, Dobra, Certeju de Sus, Șoimuș, Baia de Criș și în localitățile din jur.

În Caraș-Severin sunt afectate Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Sasca Montană și Coronini.

Cum se circulă

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu trafic oprit din cauza accidentelor sau a vremii. Vizibilitatea este însă redusă din cauza ceții, sub 200 de metri și pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din cele patru județe.

Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Bacău, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, carosabilul este în general uscat, vizibilitatea bună, iar traficul normal.

Drumuri închise și restricții

Transalpina (DN 67C) rămâne închisă pentru toate vehiculele între Rânca (Gorj) și Obârșia Lotrului (Vâlcea), între kilometrii 34+800 și 59+800.

Transfăgărășanul (DN 7C) este închis între Piscul Negru (Argeș) și Bâlea Cascadă (Sibiu), pe sectorul dintre kilometrii 108+000 și 130+800. Șoferii care nu respectă restricțiile pe tronsoanele închise riscă suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Pe DN 5 Giurgiu – Ruse, la kilometrul 64+884, unde se află podul peste Dunăre de la Giurgiu, se repară rosturile de dilatație până pe 4 decembrie.

Până pe 13 noiembrie, traficul se desfășoară alternativ, dirijat cu semafoare, pe cel mult jumătate din calea 1 (sensul Giurgiu – Ruse). Între 13 noiembrie și 4 decembrie, restricția se mută pe calea 2 (sensul Ruse – Giurgiu). Circulația este restricționată atât ziua, cât și noaptea.

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