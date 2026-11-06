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Ceață pe mai multe drumuri din trei județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri în unele zone

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că vineri dimineață, 6 noiembrie, circulația rutieră se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții pe mai multe artere din județele Bihor, Brăila și Harghita. Vizibilitatea este sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.
Ceață pe mai multe drumuri din trei județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri în unele zone
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Petre Apostol
06 nov. 2026, 06:38, Social
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Potrivit Poliției Române, la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare ale vehiculelor, să reducă viteza în funcție de condițiile de drum și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte autovehicule. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile riscante și să nu oprească nejustificat pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

Transalpina și Transfăgărășan, închise circulației

Traficul rutier rămâne închis pentru toate categoriile de autovehicule pe două drumuri montane, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Pe DN 67C Transalpina, circulația este interzisă pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800, între localitățile Rânca, din județul Gorj, și Obârșia Lotrului, din județul Vâlcea.

De asemenea, pe DN 7C Transfăgărășan, traficul este închis între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, pe tronsonul kilometric 108+000 – 130+800.

Circulație alternativă pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Șoferii care tranzitează Podul Prieteniei, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, trebuie să țină cont de restricțiile impuse pentru lucrările de reparație a rosturilor de dilatație.

Intervențiile se desfășoară în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, la kilometrul 64+884. Traficul este organizat alternativ, în ambele direcții, și dirijat prin semafoare. Restricțiile sunt valabile inclusiv pe timpul nopții.

Poliția recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților, pentru evitarea incidentelor și fluidizarea circulației.

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