Un hoț român a adormit în patul unei case în care dădea o spargere. El a fost trezit de polițiștii italieni

Incidentul s-a produs în noaptea de 3 spre 4 noiembrie în localitatea Pratovecchio Stia, din provincia Arezzo.

Hoțul român a încercat să profite de faptul că proprietarii nu locuiau în permanență în casa vizată.

El a intrat în locuință, a adunat mai multe lucruri și apoi s-a așezat pe un pat ca să se odihnească.

A adormit și a fost trezit spre dimineață de polițiști. Aceștia au fost alertați de un vecin care a auzit zgomote suspecte din casa nelocuită.

Hoțul cu antecedente le-a explicat polițiștilor ce s-a întâmplat: era obosit și „puțin beat” deoarece consumase o sticlă cu vin. Continuarea pe Mediafax Italia.