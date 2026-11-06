Prima pagină » Social » Un hoț român a adormit în patul unei case în care dădea o spargere. El a fost trezit de polițiștii italieni

Un hoț român a adormit în patul unei case în care dădea o spargere. El a fost trezit de polițiștii italieni

Un hoț român a fost învins de Moș Ene. El a încercat să dea o spargere într-o casă din Italia, dar a adormit în patul proprietarilor care nu erau acasă. Dimineață, românul a fost trezit de polițiști.
Un hoț român a adormit în patul unei case în care dădea o spargere. El a fost trezit de polițiștii italieni
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
06 nov. 2026, 07:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs în noaptea de 3 spre 4 noiembrie în localitatea Pratovecchio Stia, din provincia Arezzo.

Hoțul român a încercat să profite de faptul că proprietarii nu locuiau în permanență în casa vizată.

El a intrat în locuință, a adunat mai multe lucruri și apoi s-a așezat pe un pat ca să se odihnească.

A adormit și a fost trezit spre dimineață de polițiști. Aceștia au fost alertați de un vecin care a auzit zgomote suspecte din casa nelocuită.

Hoțul cu antecedente le-a explicat polițiștilor ce s-a întâmplat: era obosit și „puțin beat” deoarece consumase o sticlă cu vin. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
GSP.ro
A treia alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 12 ore. Peste 25 de alerte în toată Europa
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Injecția care poate preveni infectarea cu HIV, disponibilă într-o variantă mult mai ieftină
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor