Creier de miel pe o farfurie în formă de creier și un ochi comestibil. Ce servește unul dintre cele mai bune restaurante din lume

Un local din Atxondo conduce lista celor mai bune restaurante din lume, anunțată la Lima, în Peru. Este urmat de un restaurant din Bangkok și altul din Copenhaga.

Votul vine de la peste 1.100 de experți din industrie, iar restaurantele care au mai câștigat locul 1 nu mai pot fi votate.

Grătarele inventate de bucătar

Restaurantul câștigător se află într-un sat liniștit din Țara Bascilor, între Bilbao și San Sebastián, potrivit The Sun. Bucătarul Bittor Arguinzoniz gătește pe grătare făcute la comandă, după propriile planuri.

Clienții pot comanda à la carte sau meniul degustare. Printre preparate se numără puietul de anghilă, castravetele de mare cu fasole verde și înghețata de lapte cu sfeclă.

Pe locul 2 a urcat restaurantul bucătarului Gaggan Anand din Bangkok. Meniul îmbină bucătăria indiană cu influențe franceze, thailandeze și japoneze. Clienții sunt încurajați să mănânce cu mâna și chiar să lingă farfuria.

Creier de miel și un ochi comestibil, la Copenhaga

Restaurantul de pe locul 3 nu are feluri de mâncare clasice, ci 50 de „impresii”, împărțite în mai multe acte. Intrarea se face prin două uși uriașe de bronz.

Printre preparate se numără creier de miel liofilizat, servit pe o farfurie în formă de creier. Un alt fel, numit „1984”, după romanul lui George Orwell, este un ochi comestibil cu caviar, mazăre, creveți și fistic. Experiența durează șase ore și costă 624,34 de lire sterline de persoană.

Locul 4 a revenit unui restaurant din Ciudad de México, al bucătarului Jorge Vallejo. Pe 5 se află un local din Hong Kong, unde Vicky Cheng gătește pui cantonez crocant maturat și porumbel afumat cu trestie de zahăr.

Barcelona, Londra și cinci restaurante din Italia

Un restaurant din Barcelona, pe locul 29, arată pe dinăuntru ca o navă spațială, cu pereți din sticlă și metal. Clienții trebuie să introducă un cod secret ca să intre.

Italia are cinci localuri în listă: în Alba, Modena, Castel di Sangro, Brunico și Rubano. Jessica Rosval, de la unul din aceste restaurante, a primit premiul pentru cea mai bună femeie bucătar.