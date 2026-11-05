Elevi români, premiați de cosmonautul Dumitru Prunariu pentru proiectul unei colonii spațiale destinate a 100.000 de oameni

Dumitru Prunariu, primul român care a ajuns în spațiu, va participa sâmbătă, 7 noiembrie, la evenimentul educațional „Din adâncul istoriei până la stele”, organizat în București. Cosmonautul va premia echipa de elevii echipei EXELIXIS, care au proiectat o colonie spațială autosustenabilă pentru 100.000 de oameni și a obținut locul al II-lea la o competiție internațională.

Evenimentul este organizat de Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din București împreună cu Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Dumitru Prunariu va înmâna diplomele elevilor premiați la nivel internațional

Elevii au realizat proiectul unei colonii spațiale autosustenabile, concepută pentru a găzdui 100.000 de oameni și amplasată în punctul Lagrange L5 dintre Jupiter și Soare.

Diplomele de Excelență „Dumitru Prunariu” vor fi înmânate chiar de cosmonautul român, care a ajuns în spațiu în mai 1981, la bordul navei Soiuz 40.

Elevii construiesc un robot pentru protejarea sitului arheologic Sucidava

Un alt proiect prezentat în cadrul evenimentului este cel al echipei de robotică Dante’s Bot, care a ajuns în etapa națională a competiției FIRST LEGO League Challenge cu o idee de robot destinat protejării siturilor arheologice. Proiectul a fost realizat cu ajutorul unui arheolog.

Prototipul realizat de elevi din piese LEGO și Makeblock urmează să fie transformat într-un robot la scară reală, prin colaborarea liceului cu departamentul de robotică al Universității Politehnica București.

Primul loc în care va fi testat robotul este complexul arheologic Sucidava, din orașul Corabia, județul Olt.

Roboții umanoizi vor fi prezentați publicului

Vizitatorii vor putea vedea și roboții programați și modificați de de elevi la liceu, printre care umanoizii Pepper, NAO, Alpha Mini și H5S, dar și roboți educaționali construiți de aceștia.

La eveniment va participa și RobotiFox, cei mai tineri constructori de roboți LEGO ai liceului. Echipa a fost premiată la etapa națională FIRST LEGO League Explore pentru colaborarea dintre membrii săi.

Organizatorii pregătesc și standarui în care copiii și părinții vor putea participa la activități de robotică și știință.

Evenimentul „Din adâncul istoriei până la stele” este deschis publicului.