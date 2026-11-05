Val de indignare în Danemarca, după ce un comedian danez a fost filmat luni întregi, fără știrea lui, dar cu acordul familiei sale, pentru un reality-show / „Unde începe divertismentul și unde se termină etica?”

Comedianul Rasmus Wallbridge era convins că visul său de a regiza un film devenea realitate. Credea că lucrează la „Zloty”, o comedie horror, însă nu știa că, în tot acest timp, propria sa viață devenise subiectul unui experiment televizat, filmat cu camere ascunse.

Proiectul TV, intitulat „Toată lumea îl iubește pe Rasmus”, a fost conceput de un prieten apropiat și partener de afaceri al comedianului – Martin Johannes Larsen.

Filmările s-au desfășurat timp de patru luni, în primăvara acestui an.

TV show sau farsă lipsită de etică?

Cele 149 de persoane implicate au participat la această farsă lipsită de etică, prezentată drept un spectacol amuzant și emoționant despre industria divertismentului, cu un protagonist neașteptat.

Reacția publicului a fost cu totul alta decât s-ar fi așteptat producătorii. Primul episod, difuzat pe 26 octombrie, a fost întâmpinat cu critici acerbe din partea unor personalități ale media daneze.

Regizoarea și personalitatea TV Anna Lin a catalogat ceea ce i s-a întâmplat lui Wallbridge drept „bullying”.

Mai mult, ea a pus sub semnul întrebării explicația potrivit căreia comedianul însuși ar fi acceptat difuzarea serialului după încheierea filmărilor.

În opinia sa, presiunea de a nu-i dezamăgi pe cei 149 de prieteni și cunoscuți a făcut dificilă posibilitatea refuzului.

La rândul ei, prezentatoarea TV Hannah Grant a criticat dur producția, pe care a descris-o ca fiind reprobabilă din punct de vedere moral și etic.

Tabloidul danez „Se og Hør” a mers și mai departe și a comentat că Wallbridge a fost „ținut ostatic în propria viață” timp de patru luni.

Comparații cu „The Truman Show”. Psihologii avertizează asupra efectelor

Povestea amintește zguduitor de filmul „The Truman Show”, în care personajul interpretat de Jim Carrey descoperă că întreaga sa viață este, fără știrea lui, un spectacol de televiziune.

În cazul comedianului danez, însă, nu este vorba despre ficțiune, ci despre oameni reali din cercul său apropiat, care au participat la înșelătorie.

Psihologul Sidsel Helena Karsberg, de la Universitatea din Aarhus, a explicat pentru postul public danez DR că un asemenea experiment poate avea consecințe asupra încrederii în ceilalți.

Atunci când atât prietenii, cât și partenerii profesionali participă la o farsă de asemenea amploare, persoana vizată poate ajunge să se întrebe cine îi este cu adevărat alături și în cine se mai poate încrede.

Televiziunea a apărat, inițial, conceptul

Reprezentanții televiziunii care a difuzat show-ul au apărat inițial conceptul.

Directoarea de programe, Dorthe Thirstrup, a susținut că intenția nu a fost să-l umilească pe Wallbridge, ci să arate cât de talentat și de apreciat este.

Ea a afirmat că acesta a avut posibilitatea să refuze difuzarea serialului după încheierea filmărilor.

Producția ridică, în același timp, o întrebare mai largă despre limitele televiziunii: cât de departe pot merge realizatorii pentru a obține divertisment și unde trebuie trasată linia dintre o farsă și manipularea unei persoane?

În urma reacțiilor negative, TV 2 a decis să oprească serialul după primul episod.

Celelalte cinci episoade au fost disponibile pentru scurt timp pe platforma de streaming a postului, dar au fost eliminate ulterior.

Ce spune Rasmus Wallbridge despre scandal

Comedianul a avut o reacție rezervată pe Instagram.

El a scris că vede comentariile și relatările despre situație, dar că, în acel moment, nu se simte în stare să participe la discuție.

Wallbridge a precizat și că unii dintre cei mai apropiați oameni din viața sa – cei mai buni prieteni, iubita și managerul – nu știau despre farsă.

Totodată, el a transmis un mesaj clar conducerii TV 2, după ce directoarea de programe sugerase că postul ar putea dezvolta și alte concepte de acest fel: „Îi sfătuiesc cu adevărat să nu facă asta”.

Mai mulți participanți la proiect și-au cerut ulterior scuze. Martin Johannes Larsen, prietenul și partenerul de afaceri care a conceput farsa, a spus că a reflectat asupra propriului rol și că nu a urmărit niciodată să-i facă rău lui Wallbridge.

„Mi-am făcut timp să reflectez asupra propriului meu rol. Este important pentru mine să spun că am avut doar intenții bune și că nu aș face niciodată rău intenționat unei alte ființe umane”, a scris Larsen.

El și-a cerut scuze față de comedian, atât în calitate de prieten, cât și de coleg, recunoscând că s-a lăsat dus de valul proiectului.

Serialul nu a convins nici criticii

Dincolo de controversa morală, producția nu a avut parte nici de recenzii foarte bune. Publicația „Soundvenue” i-a acordat trei stele din șase și a descris serialul drept plictisitor.

Ziarul „Berlingske” a criticat, de asemenea, ritmul și rezultatul producției.

Pe platforma IMDb, serialul a primit o notă de 2,5 din 10.