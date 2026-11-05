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O pensionară evacuată din casă doarme într-o mașină. În altă mașină parcată pe o stradă alăturată locuiesc fiica și soțul ei

O pensionară în vârstă de 68 de ani a fost evacuată din casă și acum doarme într-o mașină. În altă mașină parcată pe o stradă alăturată locuiesc fiica și soțul acesteia. Cazul care a stârnit o dezbatere publică a apărut într-un oraș din Italia.
O pensionară evacuată din casă doarme într-o mașină. În altă mașină parcată pe o stradă alăturată locuiesc fiica și soțul ei
sursa foto: Mediafax Foto, imagine cu scop ilustrativ
Petru Mazilu
05 nov. 2026, 12:57, Social
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O pensionară doarme într-o mașină pe o stradă din orașul italian Treviso.

Femeia care are 68 de ani a fost evacuată dintr-o locuință deținută de stat. Decizia a fost luată ca urmare a datoriilor.

În același apartament locuia și familia fiicei femeii. Tânăra și soțul ei dorm în altă mașină parcată pe o stradă învecinată.

Ei și-au trimis copilul la bunicii paterni din Maroc pentru a nu risca probleme cu autoritățile din Italia.

Cazul a ajuns în atenția publicului și a stârnit o dezbatere locală. Continuarea pe Mediafax Italia.

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