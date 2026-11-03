Poliția spaniolă a evacuat protestatarii care ocupau de cinci săptămâni piața centrală din Madrid. Două persoane au fost arestate

Operațiunea de evacuare a început în jurul orei locale 03:00 și a vizat cei 334 de oameni care mai rămăseseră în tabăra improvizată din centrul capitalei Spaniei, potrivit unui comunicat al reprezentanței Guvernului central la Madrid. La intervenție au participat aproximativ 400 de polițiști, alături de pompieri și echipe de asistență socială.

Două persoane au fost arestate pentru nesupunere și opunere de rezistență în fața polițiștilor.

Reprezentanții protestatarilor au susținut, pe canalul lor de Telegram, că evacuarea s-a desfășurat violent și că mai mulți oameni au fost răniți după ce au fost loviți și atacați cu spray-uri cu piper. Guvernul spaniol a transmis însă, într-un comunicat separat, că intervenția nu a fost însoțită de violențe sau incidente, scrie Reuters.

Protestele au fost declanșate de evacuarea unei femei de 87 de ani

Tabăra din Puerta del Sol devenise un simbol al crizei locuințelor din Spania. Protestele au fost declanșate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani, care a murit ulterior, iar sindicatele chiriașilor au organizat manifestații în mai multe regiuni ale țării.

Mișcarea s-a extins și în alte orașe mari din Spania, dar și în Portugalia, țara vecină. Tabăra din Madrid s-a transformat treptat într-un mic oraș improvizat, cu străzi cărora protestatarii le-au dat nume, puncte de informare, activități culturale și spații de distribuire a alimentelor.

Protestele au contribuit la decizia premierului Pedro Sanchez de a convoca alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie.

La 30 octombrie, principalii reprezentanți ai protestatarilor au anunțat dizolvarea comitetelor de organizare, după ce Guvernul a adoptat mai multe măsuri privind locuințele, îndeplinind astfel revendicarea inițială a manifestațiilor.

În schimb, aceștia intenționează să se concentreze asupra unei greve generale pentru dreptul la locuință și împotriva creșterii costului vieții, programată pentru 11 noiembrie.

Potrivit Guvernului spaniol, o mare parte dintre persoanele care încă dormeau în tabăra din Puerta del Sol erau oameni fără adăpost sau proveneau din alte categorii vulnerabile.